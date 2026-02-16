Một miếng bánh chưng chứa bao nhiêu calo?

Bánh chưng là món ăn truyền thống quen thuộc của ngày Tết. Tuy nhiên, loại bánh này lại chứa nhiều calo. Đối với những người giữ gìn vóc dáng, bánh chưng được ví như một “bài toán calo” hóc búa.

Phân tích hàm lượng calo trong một miếng bánh chưng

Để có thể thưởng thức bánh chưng một cách thông minh, chúng ta cần hiểu rõ giá trị dinh dưỡng trong từng miếng bánh và cách cân đối món ăn này trong thực đơn ngày Tết.

Một chiếc bánh chưng truyền thống kích cỡ trung bình thường nặng khoảng 1000 g cung cấp tổng năng lượng khoảng 2.000 - 2.400 calo. Như vậy, mỗi miếng bánh chưng (1/8 cái bánh) sẽ chứa khoảng 250 - 300 calo. Để dễ hình dung, lượng calo trong một miếng bánh chưng nhỏ này tương đương với:

Hai bát cơm trắng đầy.

Một bát phở gà nhiều bánh.

Để tiêu hao lượng calo này, cần đi bộ nhanh khoảng 45 - 60 phút.

Cơ cấu dinh dưỡng trong một miếng bánh chưng cũng rất đáng chú ý. Nó chứa khoảng 50 g - 60 g tinh bột từ gạo nếp - là loại tinh bột có chỉ số đường huyết cao, dễ gây tích mỡ, khoảng 10 g - 15 g chất béo từ thịt mỡ và một lượng đạm vừa phải từ đậu xanh và thịt lợn. Chính sự kết hợp đậm đặc giữa tinh bột và chất béo là nguyên nhân khiến bánh chưng trở thành “siêu thực phẩm” gây tăng cân nếu không được kiểm soát.

1/8 miếng bánh chưng chứa khoảng 300 calo...

Bí quyết ăn bánh chưng mà không lo tăng cân

Việc kiêng hoàn toàn bánh chưng trong ngày Tết đôi khi cũng khó. Thay vì từ chối, hãy áp dụng những quy tắc thông minh để vừa được ăn ngon, vừa giữ được vòng eo thon gọn.

- Nguyên tắc thay thế tinh bột: Sai lầm lớn nhất của nhiều người là ăn bánh chưng như một món ăn kèm trong bữa ăn có cả cơm trắng, xôi hay bún. Khi đã ăn một miếng bánh chưng, hãy cắt bỏ tuyệt đối các loại tinh bột khác trong bữa ăn đó. Hãy coi bánh chưng là nguồn cung cấp tinh bột duy nhất của bữa ăn để đảm bảo tổng lượng calo nạp vào không vượt quá mức cho phép.

- Nói không với bánh chưng rán: Bánh chưng rán là món khoái khẩu của rất nhiều người bởi lớp vỏ giòn rụm và mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, khi rán, miếng bánh chưng vốn đã nhiều chất béo sẽ hấp thụ thêm một lượng dầu mỡ đáng kể. Lượng calo trong một miếng bánh chưng rán có thể tăng lên mức 400 - 500 calo. Nên ưu tiên ăn bánh chưng luộc hoặc bánh chưng hấp để hạn chế tối đa lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

- Ăn kèm cùng nhiều rau xanh và dưa hành: Chất xơ từ rau xanh giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và chất béo vào máu. Khi ăn bánh chưng, bạn hãy ăn một lượng lớn rau luộc hoặc nộm.

Đặc biệt, món dưa hành muối không chỉ là món ăn kèm cho đỡ ngán mà còn chứa các men vi sinh tự nhiên hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp chuyển hóa năng lượng nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có dấu hiệu bị tích nước hoặc tăng huyết áp, hãy tiết chế lượng muối trong dưa hành, thay vào đó có thể ăn dưa góp được làm từ dưa chuột, su hào, cà rốt.

-Thời điểm ăn bánh chưng trong ngày: Nên ăn bánh chưng vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Đây là thời điểm cơ thể cần năng lượng nhất để hoạt động và có cả một ngày dài phía trước để tiêu hao lượng calo đó. Tuyệt đối không nên ăn bánh chưng vào bữa tối, đặc biệt là sau 19 giờ. Khi cơ thể nghỉ ngơi, lượng tinh bột dồi dào từ bánh chưng sẽ không được tiêu thụ và nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng.

- Uống trà thanh lọc sau khi ăn: Sau khi thưởng thức bánh chưng, bạn hãy nhâm nhi một tách trà xanh nóng hoặc trà thảo mộc. Các chất chống oxy hóa trong trà giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ hệ tiêu hóa xử lý lượng chất béo vừa nạp vào một cách nhẹ nhàng hơn. Tránh uống nước ngọt có gas vì sự kết hợp giữa đường hóa học và tinh bột nếp sẽ làm chỉ số đường huyết tăng vọt.

Theo suckhoedoisong.vn