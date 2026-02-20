Ăn chay ngày Tết: 5 công thức “chống ngán” không đậu phụ vừa ngon vừa lạ miệng

Cúng cỗ chay, ăn chay trong dịp Tết là xu hướng ngày càng phổ biến. Tham khảo 5 công thức nấu món chay không đậu phụ, không đồ chay giả mặn giúp “chống ngán”, thay đổi khẩu vị.

Ăn chay ngày Xuân trở thành một phong cách ẩm thực tinh tế, giúp thanh lọc cơ thể sau những bữa tiệc tùng linh đình. Bằng việc kết hợp khéo léo các loại nấm, hạt dinh dưỡng và rau củ tươi, bạn có thể tạo nên những món ăn ngon giàu dinh dưỡng mà hoàn toàn không cần đến một miếng đậu phụ nào.

1. Nấm bào ngư áp chảo sốt Teriyaki

Nấm bào ngư áp chảo sốt Teriyaki là một trong những món ăn chay ngon và lạ miệng.

Thay vì đậu phụ chiên, hãy sử dụng nấm bào ngư xám hoặc nấm đùi gà loại lớn. Nấm có cấu trúc dai giòn sần sật, khi được áp chảo vàng đều sẽ tạo ra hương vị đậm đà không thua kém gì thịt bò.

Cách làm: Nấm rửa sạch, ép ráo nước. Áp chảo nấm với chút dầu cho đến khi hai mặt vàng sậm và săn lại. Cuối cùng, đổ nước sốt Teriyaki (nước tương, đường, gừng) vào đảo nhanh tay cho ngấm rồi rắc mè rang lên trên. Món ăn này không chỉ bắt mắt mà còn cung cấp lượng đạm thực vật dồi dào, cực kỳ "đưa cơm".

2. Gỏi ngó sen ngũ sắc và hạt điều - món ăn chay giải ngấy

Mâm cỗ Tết luôn cần một món chua ngọt để cân bằng vị giác. Thay vì giò chả, món gỏi ngó sen ngũ sắc với sự góp mặt của hạt điều.

Cách làm: Ngó sen, cà rốt, dưa chuột thái sợi, ngâm nước đá cho giòn rồi để ráo. Pha nước mắm chay chua ngọt với nước cốt quất và ớt băm, trộn đều cùng rau củ. Trước khi ăn, thêm nấm tuyết và hạt điều rang giã dập để tạo độ béo bùi đặc trưng. Vị béo bùi của hạt điều hòa quyện cùng nước mắm chua ngọt từ cốt quất sẽ khiến lạ miệng hơn.

3. Nem hoa quả chiên xù

Nếu đã chán nem chay nhân miến và mộc nhĩ thông thường, hãy thử làm nem hoa quả. Đây là món ăn yêu thích của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ vì sự mới lạ.

Cách làm: Táo, lê, xoài chín và thanh long cắt hạt lựu, trộn cùng một chút sốt mayonnaise chay. Cuốn bằng bánh đa nem và lăn qua lớp bột chiên xù. Chiên ngập dầu thật nhanh cho vỏ ngoài vàng rộm là hoàn tất.

Khi cắn vào, lớp vỏ ngoài giòn rụm đối lập với nhân trái cây mọng nước bên trong sẽ tạo ra một sự bùng nổ hương vị cực kỳ thú vị.

4. Canh nấm thập cẩm hạt sen

Canh nấm thập cẩm hạt sen là món canh ăn chay thanh đạm, bổ dưỡng, ngọt vị tự nhiên.

Bỏ qua nồi canh bóng bì nhiều mỡ, một bát canh thanh tao từ hạt sen tươi và các loại nấm rừng (nấm tùng nhung, nấm hương) sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hạt sen có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon trong những ngày Tết bận rộn. Vị ngọt tự nhiên của nước dùng được ninh từ củ cải đường và bắp ngô, không cần dùng đến mì chính hay hạt nêm hóa chất, mang lại hậu vị thanh khiết khó quên.

Cách làm: Ninh bắp ngô và củ cải để lấy nước dùng ngọt thanh. Cho hạt sen vào hầm mềm, sau đó thêm các loại nấm (nấm hương, nấm kim châm, nấm đùi gà) vào nấu chín tới. Nêm chút muối hầm và hành mùi để giữ trọn hương vị tự nhiên.

5. Chả nấm bách hoa cốm tú lệ

Đây là món ăn thay thế hoàn hảo cho chả quế hay giò lụa. Thành phần chính là sự kết hợp của nấm kim châm, mộc nhĩ, khoai môn và cốm tươi.

Cách làm: Khoai môn hấp chín tán nhuyễn đóng vai trò là chất kết dính tự nhiên thay cho bột năng. Nấm được thái nhỏ trộn cùng cốm và gia vị. Sau khi hấp chín và chiên sơ lớp vỏ, món chả sẽ có mùi thơm của cốm, vị bùi của khoai và cái giòn của nấm, tạo nên một món ăn tinh tế.

Theo suckhoedoisong.vn