“Bí kíp” ăn các loại hạt Tết thông minh không lo mất dáng

Tết mà thiếu các loại hạt thì đúng là mất đi một phần phong vị. Thế nhưng, đây cũng là cái "bẫy calo” tiềm ẩn. Để biến chúng thành đồng minh thay vì kẻ thù của vóc dáng, chị em chỉ cần bỏ túi bộ “bí kíp” ăn hạt thông minh dưới đây.

1. Chọn các loại hạt ít calo

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất béo tốt, protein và chất xơ tuyệt vời. Tuy nhiên không phải loại hạt nào cũng có tác động giống nhau đến cân nặng.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa protein thực vật với nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh giúp tăng cảm giác no và giảm cảm giác đói. Trong một số nghiên cứu, những người sử dụng hạnh nhân trong chế độ ăn ít calo tổng thể đã giảm cân nhiều hơn những người không ăn hạnh nhân.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười có lượng calo thấp và có nồng độ chất chống ô xy hóa cao. Do đó nếu quan tâm đến khẩu phần ăn và lượng calo nạp vào cơ thể bạn nên chọn hạt dẻ cười. Ngoài ra, việc phải bóc vỏ khi ăn hạt dẻ cười cũng giúp mọi người ăn chậm lại và tạo cảm giác no lâu hơn.

Hạt dẻ cười có lượng calo thấp và chất chống oxy hóa cao.

Đậu phộng

Đậu phộng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein, chất xơ và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy, ăn đậu phộng trước bữa ăn giúp giảm cân, hạ huyết áp và cải thiện đường huyết lúc đói.

Hạt óc chó và mắc ca

Giàu omega-3 và khoáng chất, tuy nhiên chúng có hàm lượng chất béo cao hơn. Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng, quả óc chó và mắc ca là những loại hạt có mật độ calo cao nhất, chủ yếu là do chúng chứa rất nhiều chất béo. Do đó nên cần kiểm soát kỹ hơn về số lượng.

2. Ưu tiên ăn hạt "mộc"

Các loại hạt trên thị trường thường được rang với phụ gia và chất béo bổ sung. Hãy tránh xa các loại hạt rang muối, tẩm mật ong, bọc đường hay vị phô mai. Gia vị không chỉ làm tăng calo mà lượng muối dư thừa còn gây tích nước, khiến bạn cảm thấy “béo giả” (phù nề) sau khi ăn.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, nên chọn các sản phẩm hạt có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn. Chọn các loại hạt thô nguyên chất, không thêm gia vị sẽ tốt cho sức khỏe và kiểm soát cân nặng tốt hơn.

3. Ăn bao nhiêu là đủ?

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, ăn hạt giúp chúng ta có cảm giác no lâu và hỗ trợ giảm cân nhưng phải ăn đúng cách. Chỉ nên ăn lượng vừa phải. Một nắm hạt cho mỗi bữa ăn nhẹ là vừa đủ, ăn quá nhiều sẽ gây tăng cân.

Một nắm hạt cho mỗi bữa ăn nhẹ là vừa đủ.

4. Nên ăn khi nào?

Ăn hạt lúc nào cũng quyết định việc chúng có chuyển hóa thành mỡ thừa hay không. Nên ăn vào bữa phụ (khoảng 10 giờ sáng hoặc 16 giờ chiều). Đây là lúc cơn đói bắt đầu xuất hiện. Một nắm hạt nhỏ cùng một ly nước lọc sẽ giúp dập tắt cơn thèm ăn và ngăn chặn việc ăn bù quá mức vào bữa chính.

Tránh ăn đêm: Sau 20 giờ, quá trình trao đổi chất chậm lại. Năng lượng từ hạt nếu không được tiêu thụ sẽ rất dễ tích tụ dưới dạng mỡ bụng.

5. Mẹo không ăn quá đà

Không ăn trực tiếp từ hũ/túi lớn: Đây là sai lầm phổ biến nhất. Khi mải mê trò chuyện, tay bạn sẽ bốc hạt liên tục theo bản năng. Hãy đổ hạt ra một chiếc đĩa nhỏ. Khi hạt trên đĩa hết, đó là tín hiệu nên dừng lại.

Ăn chậm, nhai kỹ: Hạt có cấu trúc cứng. Nhai kỹ không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn giúp cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất, đồng thời kéo dài thời gian ăn để hormone báo no kịp truyền lên não.

Mẹo nhỏ: Nếu đã lỡ ăn nhiều hạt, hãy chủ động cắt bớt lượng tinh bột trong bữa ăn để cân bằng tổng lượng calo trong ngày.

Theo suckhoedoisong.vn