Khát vọng, niềm tin Xuân mới trên quê hương Đất Tổ

Trong không khí rộn ràng Xuân Bính Ngọ 2026, cán bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đón năm mới với tâm thế hân hoan và tràn đầy niềm tin về chặng đường phía trước. Xuân này không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là điểm nối của những thành quả nổi bật đã được gây dựng trong năm 2025 – năm bản lề tạo thế và lực mới cho quê hương Đất Tổ.

Người dân du xuân tại Quảng trường Hoà Bình, phường Hoà Bình.

Trong những ngày đầu năm mới, vùng Đất Tổ Phú Thọ như khoác lên mình tấm áo mới. Sắc xuân hiện diện trong từng nụ cười rạng rỡ, trong dòng người nô nức trẩy hội, vẽ nên một bức tranh quê hương căng tràn sức sống và hy vọng. Mùa Xuân về trên quê hương Đất Tổ mang theo một sắc thái rất riêng, vừa thiêng liêng, sâu lắng, vừa rộn ràng, ấm áp. Những làn mưa xuân mỏng nhẹ phủ núi đồi, khiến những làng quê, ngõ phố như bừng tỉnh với màu xanh non tươi mới. Trên khắp các nẻo đường từ Việt Trì đến các xã vùng xa, sắc hồng của hoa đào, sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc hòa quyện cùng không khí vui tươi của người dân.

Đông đảo người dân thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương dịp Tết Bính Ngọ.

Đối với mỗi người con Lạc Hồng, mùa Xuân không chỉ là sự giao hòa của đất trời mà còn là cuộc hành trình trở về với cội nguồn. Ngay từ những ngày đầu năm, dòng người đã nườm nượp hội tụ về Nghĩa Lĩnh. Trong làn khói hương trầm mặc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” lại được khơi dậy, bồi đắp thêm sợi dây gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Tại khu vực công viên Văn Lang, phường Việt Trì, không gian văn hóa rực rỡ sắc hoa trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Giữa dòng người du xuân, ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại phường Thanh Miếu xúc động chia sẻ: “Mỗi năm đón Tết tại Việt Trì, tôi lại thấy quê hương mình đổi khác. Đường phố khang trang, không gian công cộng ngày càng đẹp và các hoạt động văn hóa được tổ chức bài bản hơn. Người dân chúng tôi thực sự được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển bền vững của địa phương”. Nhiều ý kiến cho rằng, sự thay đổi tích cực này có dấu ấn đậm nét từ sự ổn định và hiệu quả trong công tác quản lý của mô hình chính quyền địa phương, giúp các dự án hạ tầng và an sinh xã hội được triển khai thông suốt, mang lại diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Tại các địa phương như Hòa Bình, Vĩnh Yên, không khí xuân cũng rộn ràng. Tại phường Hòa Bình, khu vực quảng trường, phố đi bộ Đà Giang trở thành tâm điểm thu hút người dân đổ về vui chơi, thưởng lãm cảnh sắc sơn thủy hữu tình bên công trình thủy điện lịch sử. Phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, ông Bùi Văn Hòa, người dân phường Kỳ Sơn bày tỏ niềm tin: “Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ, nhiều dự án lớn đang thành hình giúp đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Chúng tôi tin rằng trong tương lai gần, khu vực ven sông Đà sẽ trở thành một đô thị kiểu mẫu, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa riêng."

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Mùa Xuân mới đã gõ cửa từng nhà, mang theo những ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quê hương giàu mạnh. Tiếng chuông chùa ngân vang trên đỉnh núi thiêng hòa cùng nhịp sống hối hả của những đô thị trẻ như một lời khẳng định: Sức mạnh từ cội nguồn chính là bệ phóng vững chắc nhất để Đất Tổ vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Không chỉ ở đô thị, tại các làng quê, vùng xa, người dân cũng cảm nhận rõ sự đổi thay trong từng góc nhỏ của đời sống. Những con đường mới mở, trường học, trạm y tế được đầu tư, các công trình an sinh xã hội hoàn thiện dần. Bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở vận hành ngày càng thông suốt, hướng mạnh về phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những kết quả cụ thể, rõ ràng. Năm 2025 ghi dấu bước tiến mạnh mẽ của Phú Thọ trên hành trình phát triển. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Kinh tế tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 10,52%, đứng thứ 4 cả nước, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô GRDP đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người gần 112 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán, tạo dư địa quan trọng cho đầu tư phát triển. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Phú Thọ nằm trong tốp các địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn, thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn FDI.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển. Cùng với đó, Phú Thọ từng bước trở thành trung tâm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn; các giá trị văn hóa Đất Tổ được lan tỏa mạnh mẽ. An sinh xã hội được chăm lo toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng ổn định.

Từ nền tảng vững chắc đó, Phú Thọ bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, tự tin và quyết tâm cao. Sự thay đổi trong tư duy phát triển ngày càng rõ nét, từ quản lý sang kiến tạo, từ trông chờ nguồn lực sang chủ động chuẩn bị điều kiện phát triển, từ cách làm manh mún sang bài bản, có tầm nhìn dài hạn.

Mục tiêu xuyên suốt được xác định rõ: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và xã hội. Công nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững; nông nghiệp sinh thái, giá trị gia tăng cao; dịch vụ, du lịch gắn với văn hóa cội nguồn.

Điều quan trọng hơn cả là mọi chính sách, chương trình phát triển đều lấy con người làm trung tâm, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Chính niềm tin của người dân, sự đồng thuận xã hội và tinh thần đoàn kết đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần to lớn, tiếp sức cho Phú Thọ vững bước trên hành trình phía trước.

Xuân mới Bính Ngọ 2026 đã về. Niềm tin và khát vọng đang lan tỏa mạnh mẽ. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền; là khát vọng về một Phú Thọ giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng là quê hương Đất Tổ.

Hương Lan