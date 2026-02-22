Người dân duy trì mua sắm, chi tiêu tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán

Theo báo cáo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chiều 21/2 (tức mùng 5 Tết), trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hoá cơ bản không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, người dân vẫn duy trì việc mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý.

Thị trường hàng hóa Tết ổn định, người mua ở mức vừa phải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Nguồn cung dồi dào, giá dịch vụ ăn uống tăng

Tết Nguyên đán Bính Ngọ diễn ra vào thời điểm nửa cuối tháng 2/2026, nên từ cuối tháng 12/2025 đến nửa đầu tháng 2/2026 là thời gian cao điểm cho chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động, theo quy luật hàng năm.

Thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm bán dịp Tết cũng như dịch vụ ăn uống nhà hàng tăng, nhưng giá các mặt hàng thiết yếu về cơ bản không có biến động lớn do nguồn cung dồi dào.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, thị trường hàng hoá không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, người dân tiếp tục duy trì việc mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong dịp Tết. “Xu hướng rõ nét trong mùa Tết năm nay là các mặt hàng sản xuất trong nước đang dần chiếm lĩnh trên kệ hàng của các siêu thị, cửa hàng bán lẻ. Các mặt hàng phục vụ dịp Tết được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất vẫn là thời trang, hóa mỹ phẩm, bánh, kẹo, mứt Tết, giỏ quà Tết, các loại hạt, nước ngọt, bia...“, đại diện Bộ Tài chính cho hay.

Trong những ngày cận Tết, người dân chủ động mua sắm Tết sớm hơn, không chờ sát ngày nghỉ Tết và chọn mua tại siêu thị, trung tâm thương mại, mua sắm trực tiếp hoặc qua kênh online, đặt hàng qua Zalo... vì có nhiều chương trình khuyến mại được triển khai, góp phần kích cầu tiêu dùng.

Bước vào giai đoạn cao điểm Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm, hoa thắp hương, trái cây... mặc dù sức mua nhiều, nhưng do nguồn cung dồi dào, nên nhìn chung giá cả khá ổn định.

Chỉ một số mặt hàng hoa tươi thắp hương, trái cây, gà ta... tăng nhẹ so với ngày thường. Giá một số hàng hóa tăng tập trung chủ yếu ở nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết, còn giá các mặt hàng thiết yếu khác tại các siêu thị, trung tâm thương mại cơ bản ổn định.

Đối với mặt hàng lương thực, đến nay, giá gạo tẻ thường dao động khoảng 14.000 - 20.000 đồng/kg tùy địa phương và chủng loại; đối với các loại gạo tẻ ngon được người dân ưa chuộng trong dịp Tết và giá cao hơn như gạo ST25 có giá khoảng 25.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại, có loại lên tới 43.500 đồng/kg như ST25 Lúa tôm; giá gạo nếp cũng có xu hướng tăng so với ngày thường (do nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết, nấu xôi cúng...), tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg. Tại TP Hồ Chí Minh, giá các mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn thị trường của Thành phố vẫn đảm bảo thấp hơn giá thị trường từ 5% trở lên...

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm cuối tháng 1/2026, giá lợn hơi tăng trên cả nước với mức giá phổ biến ở miền Bắc 78.000 - 80.000 đồng/kg, miền Trung 76.000 - 79.000 đồng/kg, miền Nam 75.000 - 78.000 đồng/kg. Sang tháng 2/2026, giá thị lợn hơi đã giảm nhẹ ở mức giá phổ biến tại miền Bắc 74.000 - 75.000 đồng/kg, miền Trung 73.000 - 75.000 đồng/kg, miền Nam 72.000 - 74.000 đồng/kg... Giá bán các mặt hàng rau củ tại hầu hết các địa phương cơ bản ổn định như ngày thường, do thời tiết thuận lợi và nguồn cung khá dồi dào, ổn định.

Nhu cầu mua rau xanh, thực phẩm tươi sống dồi dào hơn

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), những ngày Tết Nguyên đán, thị trường hàng hoá không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa từ trước Tết.

Các hoạt động của người dân trong các ngày Tết này chủ yếu tập trung vào việc thăm quan, chúc Tết, du xuân, đi lễ. Nhiều gia đình làm cơm cúng hóa vàng vào Mùng 3 Tết. Mùng 4 được xem là một trong các ngày đẹp của Tết Bính Ngọ 2026 để khai trương mở hàng, song tại các trung tâm, siêu thị lớn đều đã mở cửa phục vụ xuyên Tết, hoạt động mua bán bình thường.

"Nhu cầu mua sắm chủ yếu tiếp tục phát sinh đối với các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng phục vụ cúng lễ, hóa vàng như: Gà cúng lễ, trái cây, hoa tươi, bánh kẹo. Các dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, xe khách, limousine đường dài cũng hoạt động nhộn nhịp do nhu cầu du lịch, du xuân của người dân gia tăng. Một số điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ, nhưng không phổ biến...", đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Thị trường từ Mùng 3 đến Mùng 5 Tết, sức mua cũng như nguồn hàng đã dồi dào hơn; hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung. Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với những ngày trước đó. Tại các chợ truyền thống, so với các ngày cận Tết (27 - 29 Tết), giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều.

Giá một số mặt hàng thủy sản có điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg, nhưng không gây biến động lớn đến mặt bằng chung. Các mặt hàng bia, nước ngọt, dịch vụ giải trí có tăng nhẹ từ 10 - 20% tại các điểm du xuân, du lịch Tết đầu năm, nhưng mức tăng này mang tính cục bộ, không phổ biến. Hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động trở lại theo nhu cầu du xuân của người dân, góp phần đưa đời sống kinh tế xã hội dần quay về nhịp sinh hoạt thường ngày...

