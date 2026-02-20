Kinh tế
Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức ra quân, xuất bán sản phẩm đầu năm tại Trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm, mở đầu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính NgọLãnh đạo Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chúc Tết, tặng quà khai Xuân cho những khách hàng đầu tiên

Sau Tết Nguyên đán, nông dân các địa phương đều tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân, nhu cầu sử dụng phân bón để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tăng cao. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Công ty có thể tăng cường xuất bán các loại phân bón chất lượng.

Riêng ngày mở hàng xuất bán đầu tiên của năm mới, đã có 2.000 tấn sản phẩm mang thương hiệu “Phân bón Lâm Thao” được vận chuyển tới các địa phương để kịp thời sản xuất vụ Xuân.

Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Những chuyến hàng đầu tiên chuyển đến khách hàng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty đã đến thăm chúc Tết khách hàng, cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm; tặng quà khai Xuân cho những khách hàng đầu tiên.

Đây không chỉ là hoạt động mở hàng đầu năm, mà còn là thông điệp về quyết tâm giữ vững thị phần trong bối cảnh thị trường phân bón dự báo tiếp tục cạnh tranh gay gắt, yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và yếu tố môi trường.

Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Cán bộ, nhân viên Công ty hướng dẫn khách hàng đăng ký mua sản phẩm phân bón trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ.

Năm 2026, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đặt mục tiêu sản lượng đạt 622.000 tấn sản phẩm, doanh thu 4.200 tỷ đồng. Khí thế ra quân đầu năm không chỉ thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của một doanh nghiệp lớn trong ngành phân bón Việt Nam - góp phần bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Supe Lâm Thao xuất bán 2000 tấn hàng trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Khí thế đầu Xuân ra quân của lãnh đạo và nhân viên Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hương Giang


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lâm Thao Sản phẩm Công ty tỉnh Phú Thọ Trung tâm Hóa chất Sản xuất nông nghiệp Cổ phần Phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh
