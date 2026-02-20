Khởi sắc thị trường lao động 2026

Thị trường lao động Phú Thọ đang ghi nhận nhiều chuyển động tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2026. Nhiều doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, chủ động mở rộng sản xuất và tuyển thêm lao động để đáp ứng đơn hàng mới. Từ thực tế tại các khu, cụm công nghiệp có thể thấy rõ niềm tin của doanh nghiệp và người lao động vào triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Năm 2025, ngành may mặc chịu tác động từ hàng rào thuế quan và chính sách bảo hộ của thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng phương án ứng phó linh hoạt, Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên) duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm cho 600 lao động. Doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Anh Vũ - Giám đốc công ty cho biết: “Ngay từ cuối năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư thêm trang thiết bị, cải tiến dây chuyền để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đơn hàng đã được ký đến những tháng đầu năm 2026, tạo cơ sở để chúng tôi tuyển thêm nhiều lao động phục vụ sản xuất.”

Công nhân Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên) duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Vĩnh Thịnh (xã Tam Dương), không khí làm việc những ngày đầu năm diễn ra khẩn trương. Năm 2025, doanh nghiệp tăng trưởng khoảng 30%, duy trì việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động. Năm 2026, công ty dự kiến tuyển thêm khoảng 300 người, đồng thời điều chỉnh chính sách lương, thưởng theo hướng gắn với năng suất và hiệu quả công việc. Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Hành chính công ty cho biết: “Doanh nghiệp đang áp dụng mức lương cơ bản cao hơn quy định khoảng 7%, cùng các khoản thưởng và phúc lợi xã hội, hỗ trợ trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/người. Mục tiêu là tạo môi trường làm việc ổn định để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.”

Với người lao động, những điều chỉnh này tiếp tục mang lại niềm tin và sự yên tâm trong công việc. Bởi điều mong muốn nhất của họ là công ty có nhiều đơn hàng ổn định để thu nhập được duy trì đều đặn. Khi đời sống được bảo đảm, người lao động sẽ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Công nhân Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Vĩnh Thịnh tăng tốc sản xuất, dự kiến tuyển thêm khoảng 300 lao động trong năm 2026.

Năm 2025, Phú Thọ thu hút khoảng 1,2 - 1,5 tỷ USD vốn FDI; gần 4.500 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 61.800 lao động được giải quyết việc làm. Những con số này tạo nền tảng quan trọng cho sự sôi động của thị trường việc làm trong năm 2026.

Ông Phùng Quốc Ban - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: Năm 2026, nhu cầu tuyển dụng dự báo tăng mạnh, nhất là ở lĩnh vực điện tử, chế tạo, sản xuất, khi nhiều khu, cụm công nghiệp tiếp tục mở rộng. Nhu cầu không chỉ tập trung ở lao động phổ thông mà còn gia tăng đối với công nhân kỹ thuật, kỹ sư và lao động có tay nghề. Các lĩnh vực thương mại, logistics, vận tải, du lịch và dịch vụ xã hội cũng có xu hướng tuyển dụng cao. Nguồn lao động trên địa bàn tỉnh khá dồi dào; lao động trẻ sẵn sàng dịch chuyển để tìm cơ hội phù hợp. Nhu cầu học nghề, đào tạo lại nhằm nâng cao kỹ năng ngày càng rõ nét, nhất là ở khu vực nông thôn.

Để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đang tăng cường kết nối cung, cầu lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động, đồng thời tư vấn, hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường.

Với mục tiêu thu hút khoảng 1,1 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026 cùng các giải pháp đồng bộ về phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng lao động trong thời gian tới.

Nguyễn Toàn