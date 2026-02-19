Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Đúng 11h15 phút ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đồng loạt xuất hàng, mở đầu cho những chuyến hàng chào năm mới Bính Ngọ 2026.

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Những chuyến hàng đầu tiên của Xi măng Vicem Sông Thao chào năm mới Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao cho biết, dịp này công ty tổ chức xuất các loại xi măng PCB30 bao, PCB40 bao, PCB 40 rời, BC40 rời... Đặc biệt, sau gần 7 năm ngừng sản xuất xi măng mang thương hiệu Xi măng Sông Thao, chuyển sang gia công các chủng loại sản phẩm cho Xi măng Vicem Hải Phòng (từ 6/2019) theo chỉ đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, chuyến xuất hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 hôm nay chính thức ghi nhận sự trở lại thị trường của thương hiệu Xi măng bao Vicem Sông Thao truyền thống với các chủng loại PCB 30, PCB 40...

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Ngay từ sáng sớm, phương tiện của những nhà phân phối đã tới điểm tập kết ở bãi đậu, chuẩn bị đón nhận những tấn xi măng đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026.

Để chuẩn bị cho những chuyến hàng đầu năm, dịp Tết, việc vận hành lò nung vẫn duy trì bình thường. Dây chuyền sản xuất được các đơn vị kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ nên hoạt động sản xuất ổn định. Nhân sự cũng được bố trí đầy đủ và xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ để đáp ứng công tác vận hành máy.

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Những đơn hàng trong ngày đầu năm mới từ 10 - 100 tấn được giao lên xe cho các nhà phân phối.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, phương tiện của những nhà phân phối đã tới điểm tập kết, mang đến không khí nhộn nhịp, phấn khởi không chỉ tại khu vực máng xuất xưởng xi măng mà ở khắp các bộ phận, dây chuyền sản xuất của Công ty. Tại các bộ phận sản xuất, công nhân vận hành được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Công nhân, kỹ thuật, bảo trì thường xuyên phối hợp kiểm tra các thông số của hệ thống lò. Tại phòng điều khiển trung tâm, các kỹ sư theo dõi việc vận hành của dây chuyền sản xuất từng phút, từng giờ.

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Sau gần 7 năm ngừng sản xuất, thương hiệu Xi măng bao Vicem Sông Thao truyền thống với các chủng loại PCB 30, PCB 40... chính thức quay trở lại thị trường.

Theo ông Triệu Quang Công - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao: Công ty đã thực hiện các chế độ cho những người lao động làm việc trong những ngày lễ, Tết, đảm bảo quyền lợi lao động. Ngoài tiền lương và quà bằng hiện vật, đối với những lao động đi làm ngày Tết được hưởng 1 ngày công và cộng thêm 300% ngày công đi làm ngày lễ. Còn đối với làm ca đêm thì được hưởng 1 ngày công và cộng thêm 390% ngày công đi làm ngày lễ.

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng và lì xì đầu năm cho nhà phân phối, lái xe tại lễ ra quân, xuất hàng đầu năm.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng phòng Kinh doanh thông tin: Để có những chuyến hàng chào năm mới, các đơn vị đã lập kế hoạch sản xuất, chuẩn bị vật tư, vật liệu; bố trí nhân sự làm việc theo ca và nhân sự dự phòng, đảm bảo duy trì vận hành dây chuyền sản xuất 24/24h trong những ngày Tết.

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Xi măng Vicem Sông Thao xuất hàng đầu năm

Một góc của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

Theo kế hoạch năm 2026, Doanh nghiệp phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 1.225.000 tấn xi măng và Clinker. Cùng với ổn định sản xuất để đáp ứng nhu cầu gia công của Vicem Hải Phòng, Công ty chủ động sản xuất - kinh doanh theo từng vùng, từng loại xi măng, tận dụng lợi thế logistics để mở rộng khách hàng, phát triển thị trường xi măng rời, áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tăng sức cạnh tranh và sản lượng tiêu thụ. Từng bước đưa sản phẩm xi măng bao Vicem Sông Thao truyền thống trở lại thị trường, phấn đấu sản lượng tiêu thụ năm 2026 đạt 96.000 tấn.

