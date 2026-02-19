Ươm mầm cho mạch sống sinh sôi

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi tiếng trống hội rộn rã vang xa và mưa xuân lất phất trên Đất Tổ, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lại lan toả mạnh mẽ. Không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống, việc trồng cây, gây rừng đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, thu hút sự hưởng ứng rộng khắp từ đô thị đến các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ.

Các em học sinh tham gia trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Nhiều năm qua, với tinh thần kiên trì, bền bỉ, Phú Thọ luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển lâm nghiệp. Từ những vùng đồi đất khô cằn, màu xanh của rừng cọ, đồi chè và những cánh rừng gỗ lớn nay đã phủ rộng, tạo nên những “lá phổi xanh” cho vùng đất cội nguồn. Thành quả ấy không chỉ thể hiện qua tỷ lệ che phủ rừng hay giá trị kinh tế, mà còn khẳng định hiệu quả của nghề rừng trong tạo sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia trồng cây xanh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Để phát động Tết trồng cây năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 2/2/2026 về việc thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ. Đây là văn bản nhằm cụ thể hóa quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc phủ xanh quê hương.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tập trung trồng mới hàng triệu cây xanh phân tán dọc các tuyến giao thông huyết mạch, công viên, trường học. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển rừng tập trung gắn với quản lý bền vững, hướng tới các chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) để nâng tầm giá trị hàng hóa lâm sản.

Điểm mới năm nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các loại cây bản địa có giá trị kinh tế cao, tuổi thọ lâu dài và khả năng phòng hộ tốt. Tỉnh cũng quán triệt nghiêm ngặt nguyên tắc: Trồng cây nào sống cây đó, gắn trách nhiệm chăm sóc cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “đem con bỏ chợ”, gây lãng phí nguồn lực.

Người dân xã Phú Hộ chuẩn bị cây giống, đảm bảo tiến độ phục vụ trồng rừng năm 2026.

Tại xã Lai Đồng, địa phương vốn coi rừng là “máu thịt”, không khí chuẩn bị cho ngày hội trồng cây diễn ra khẩn trương. Căn cứ theo Kế hoạch số 60/KH-UBND của xã, mục tiêu đặt ra là trồng 4.000 cây phân tán và phủ xanh 25 ha rừng tập trung ngay trong đợt phát động đầu xuân. Dưới bàn tay chăm chút của những người thợ rừng, hàng vạn bầu giống các loại cây quý như trò chỉ, đinh, lim, sến đang sẵn sàng chờ ngày bén rễ.

Những đồi chè trải dài xem giữa những cánh rừng gỗ lớn vừa là “lá phổi xanh”, vừa mang lại hiệu quả kinh tế tại nhiều địa phương.

Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng cây giống, đảm bảo mỗi mầm xanh khi đưa ra hiện trường đều đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Lực lượng công an, quân sự phối hợp đảm bảo an toàn tại các điểm phát động Tết trồng cây. Các cơ quan thông tấn báo chí tích cực vào cuộc, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo để lan tỏa tinh thần “nhà nhà trồng cây, người người trồng rừng”. Mọi nguồn lực từ ngân sách đến xã hội hóa đang được huy động tổng lực, tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho một mùa Xuân xanh.

Những cánh rừng vươn cao không chỉ là tài sản hữu hình, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn chiến lược về một tương lai phát triển bền vững. Với ý Đảng, lòng dân hòa quyện, màu xanh của sự sống sẽ mãi mãi sinh sôi trên Đất Tổ, giữ cho mạch nguồn quê hương luôn tràn đầy sức trẻ và phồn vinh. Giữa không gian bao la, mỗi mầm non được đặt xuống là một lời hứa về một môi trường xanh – sạch – đẹp cho đời sau.

Lê Hoàng