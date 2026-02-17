Tết trồng cây - Gieo mầm xanh, dựng xây quê hương

Mỗi độ xuân về, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lại lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động ý nghĩa mở đầu năm mới, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương xanh – sạch – đẹp. Năm nay, trong bối cảnh cả nước triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phong trào này càng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của các cấp, các ngành và người dân vì mục tiêu phát triển bền vững.

Các lực lượng tham gia trồng cây xanh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trên địa bàn tỉnh, Tết trồng cây tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với kế hoạch phát triển lâm nghiệp và nâng cao chất lượng môi trường sống. Những mầm cây được gieo xuống đầu xuân không chỉ khởi đầu cho một năm mới nhiều kỳ vọng mà còn vun đắp màu xanh lâu dài cho quê hương Đất Tổ.

Quyết tâm phủ xanh ngay từ đầu xuân

Xác định trồng cây, phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho người dân, tỉnh đã xây dựng kế hoạch trồng cây đầu năm với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể cho từng địa phương.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây trong không khí phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và Nhân dân. Không chỉ trồng cây tại khuôn viên cơ quan, trường học hay khu dân cư, nhiều địa phương còn bố trí trồng cây ven đường giao thông, khu công cộng, khu di tích lịch sử... góp phần tạo cảnh quan xanh mát, cải thiện môi trường đô thị, nông thôn.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu trồng mới khoảng 4,5 triệu cây phân tán và 17.500ha rừng tập trung. Việc lựa chọn loài cây được thực hiện phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng, ưu tiên cây bản địa, cây gỗ lớn, cây có giá trị phòng hộ và cảnh quan, bảo đảm phát triển bền vững, lâu dài.

Bên cạnh việc trồng mới, tỉnh chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng nhằm nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng rừng. Các cơ quan chuyên môn, nhất là các Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ trồng cây phải gắn với bảo vệ, chăm sóc thường xuyên thì mới thực sự mang lại hiệu quả.

Đồng chí Trần Quang Đông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh cho biết: Tết trồng cây không chỉ là hoạt động truyền thống mỗi dịp xuân về mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, tạo dựng không gian sống trong lành cho người dân. Ngành Lâm nghiệp và Kiểm lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm cây trồng sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả lâu dài.

Những định hướng này cho thấy phong trào trồng cây tại Phú Thọ đang được triển khai bài bản, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Từ phong trào đến hành động

Nếu kế hoạch của tỉnh là bức tranh tổng thể, thì hoạt động tại các Hạt Kiểm lâm chính là những nét vẽ cụ thể tạo nên thành công của phong trào. Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở tổ chức trồng cây phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Hạt Kiểm lâm Tân Sơn là đơn vị quản lý diện tích rừng tương đối lớn của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn và bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu xuân, Hạt Kiểm lâm Tân Sơn phối hợp với chính quyền các xã tổ chức trồng cây tại các khu vực đất lâm nghiệp trống, đồi núi trọc và những nơi có nguy cơ xói mòn cao.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tân Sơn hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho người dân xã Thu Cúc.

Cán bộ kiểm lâm trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật đào hố, xử lý thực bì, bón phân lót và trồng cây đúng quy trình. Các loài cây được lựa chọn gồm lim xanh, lát hoa, keo và một số cây bản địa có khả năng sinh trưởng tốt. Hạt còn phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra định kỳ, phối hợp với chính quyền các xã chăm sóc, phát dọn thực bì, thay thế cây chết, bảo đảm tỷ lệ sống cao.

Không chỉ ở vùng miền núi, phong trào trồng cây còn được triển khai ở các khu vực đô thị và ven đô. Hạt Kiểm lâm Phúc Yên là một trong những đơn vị tích cực tham gia, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây đến các khu dân cư, trường học và tuyến đường giao thông.

Đồng chí Đào Tuấn Đạt - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phúc Yên cho biết: Ngay từ đầu năm, Hạt đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học, đoàn thanh niên tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên công sở, sân trường, khu dân cư và dọc các tuyến đường. Các loài cây bóng mát, cây cảnh quan, một số cây bản địa được lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, vừa tạo bóng mát, vừa góp phần cải thiện cảnh quan môi trường.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Phúc Yên trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chống đổ, chăm sóc cây trong giai đoạn đầu. Việc trồng cây gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường đã giúp nâng cao nhận thức của học sinh, người dân về vai trò của cây xanh trong đời sống, từ đó hình thành thói quen chăm sóc, bảo vệ cây lâu dài.

Từ chủ trương của tỉnh đến những hành động cụ thể tại Tân Sơn, Phúc Yên và nhiều địa phương khác, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang từng bước đi vào chiều sâu. Những mầm cây được gieo trồng hôm nay sẽ lớn lên thành những cánh rừng, những hàng cây xanh mát, góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước và tạo dựng cảnh quan bền vững.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế với môi trường ngày càng cao, trồng cây đầu xuân không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tinh thần mà còn là giải pháp thiết thực vì tương lai lâu dài. Khi mỗi người dân cùng chung tay gieo một mầm xanh, quê hương Đất Tổ sẽ thêm những khoảng xanh bền vững, thêm nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Hoàng Hương