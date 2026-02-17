Đầu xuân trò chuyện cùng Tổng Giám đốc Meiko Hòa Bình: Niềm tin và ước vọng gắn bó lâu dài

Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới, việc các doanh nghiệp FDI tiếp tục tin tưởng, gắn bó và mở rộng đầu tư tại khu vực phía Nam của tỉnh mang nhiều ý nghĩa tích cực. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có cuộc trao đổi với ông Motojima Katsuhide - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình về tình hình sản xuất, môi trường đầu tư và định hướng phát triển thời gian tới.

PV: Thưa ông, Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình trực thuộc một trong những tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản, vừa đầu tư hàng trăm triệu USD xây dựng nhà máy tại khu vực phía Nam của tỉnh. Ông có thể chia sẻ những yếu tố then chốt khiến doanh nghiệp quyết định lựa chọn địa bàn này là điểm đến?

Ông Motojima Katsuhide: Quyết định đầu tư của Tập đoàn Meiko tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ được cân nhắc trên nhiều yếu tố, trong đó nổi bật nhất là nguồn nhân lực và điều kiện hạ tầng.

Trước hết, về nguồn nhân lực, với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất linh kiện bản mạch điện tử, chúng tôi cần lực lượng lao động ổn định, có khả năng gắn bó lâu dài. Tại các khu vực xung quanh Hà Nội, sự cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt do tập trung quá nhiều doanh nghiệp sản xuất, dẫn tới nguồn nhân lực bị phân tán, khó ổn định. Trong khi đó, khu vực phường Hòa Bình - trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Hòa Bình (cũ) được chúng tôi đánh giá có nhiều tiềm năng về lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, có tinh thần cầu tiến và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thứ hai, yếu tố tài nguyên và hạ tầng kỹ thuật là một lợi thế rất rõ ràng. Khu vực này có nguồn nước sạch dồi dào, đồng thời gần Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, tạo sự yên tâm về nguồn cung năng lượng ổn định. Đây là những điều kiện rất quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Từ những yếu tố trên, Tập đoàn Meiko đánh giá đây là địa bàn phù hợp để xây dựng nhà máy, không chỉ cho hiện tại mà còn cho chiến lược phát triển trong tương lai. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2025. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 2 và sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Ông Motojima Katsuhide - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình trả lời phỏng vấn.

PV: Trong quá trình triển khai dự án, ông đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư cũng như sự đồng hành của chính quyền địa phương các cấp?

Ông Motojima Katsuhide: Chúng tôi đánh giá môi trường đầu tư tại địa phương là tích cực, minh bạch và có tính đồng hành cao. Ngay từ giai đoạn đầu, các thủ tục liên quan đến giấy phép đầu tư được các cơ quan chức năng hỗ trợ triển khai tương đối nhanh chóng, giúp doanh nghiệp sớm hoàn tất các bước pháp lý để triển khai xây dựng. Một lợi thế rất lớn là quỹ đất công nghiệp sạch, doanh nghiệp không phải thực hiện giải phóng mặt bằng, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Trong quá trình xây dựng, các thủ tục chuyên ngành như thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và các giấy phép kỹ thuật khác đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không nhận bất kỳ cơ chế đặc thù nào ngoài khuôn khổ pháp luật, tuy nhiên điều đáng ghi nhận là các cơ quan chức năng đã chủ động đồng hành, có những tổ công tác, nhóm hỗ trợ để hướng dẫn doanh nghiệp hiểu rõ quy trình, từ đó triển khai các thủ tục một cách thuận lợi, đúng quy định và sớm nhất có thể.

Có thể nói, sự hỗ trợ ở đây không phải là ưu ái vượt quy định, mà là sự minh bạch, rõ ràng và tinh thần phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp, giúp quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành diễn ra suôn sẻ.

Giai đoạn 1, Nhà máy sản xuất và chế tạo bản mạch in điện tử Meiko Hòa Bình đã đi vào hoạt động trong năm 2025.

PV: Hiện nay hoạt động của Công ty đang ở giai đoạn nào và định hướng phát triển, sử dụng lao động trong thời gian tới ra sao, thưa ông?

Ông Motojima Katsuhide: Hiện nay, Nhà máy sản xuất và chế tạo bản mạch in điện tử Meiko Hòa Bình đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm mẫu. Đặc thù của ngành sản xuất này là dù doanh nghiệp có thể sản xuất được sản phẩm, nhưng việc đưa vào sản xuất hàng loạt còn phụ thuộc vào quá trình phê duyệt của khách hàng. Nếu sản phẩm chưa được khách hàng thông qua thì vẫn chưa thể triển khai đơn hàng chính thức. Đây không hẳn là khó khăn, mà là một mục tiêu và “rào cản kỹ thuật” bắt buộc phải vượt qua đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong ngành.

Về sản phẩm, nhà máy đang tập trung sản xuất các bản mạch dùng cho điện thoại và các thiết bị điện tử. Ở quy mô tập đoàn, sản phẩm của Meiko còn được sử dụng trong lĩnh vực ô tô. Riêng mảng điện thoại di động là phân khúc có tốc độ thay đổi rất nhanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cập nhật công nghệ và điều chỉnh theo xu hướng thị trường.

Về lao động, nhà máy hiện có khoảng 540 cán bộ, công nhân viên, trong đó có một số chuyên gia nước ngoài. Định hướng của chúng tôi là xây dựng nhà máy thông minh, hiện đại, mức độ tự động hóa cao, vì vậy không sử dụng quá nhiều lao động theo mô hình truyền thống. Tuy nhiên, trong thời gian tới, quy mô lao động dự kiến vẫn sẽ tăng so với hiện nay.

Lễ cất nóc dự án nhà máy Meiko Hòa Bình giai đoạn 2.

Về chất lượng lao động địa phương, phải thẳng thắn rằng, ngành công nghiệp sản xuất bản mạch còn khá mới tại khu vực này, nên kinh nghiệm kỹ thuật của người lao động chưa nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao thái độ làm việc, khả năng tiếp thu và sự gắn bó lâu dài của người lao động địa phương. Chính vì vậy, Meiko xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ là một phần trong chiến lược dài hạn.

Đối với chính sách đãi ngộ, Công ty đảm bảo mức lương cơ bản đầu vào có tính cạnh tranh so với khu vực, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định. Người lao động được nghỉ ngày Chủ nhật và chỉ làm việc ngày thứ Bảy theo quy định, cùng với các khoản phụ cấp, đánh giá nhân sự và thưởng hằng năm minh bạch, rõ ràng.

Trong thời gian tới, khi giai đoạn 2 của dự án hoàn thành, hoạt động sản xuất sẽ từng bước ổn định hơn. Khi đó, Công ty sẽ có điều kiện đóng góp rõ nét hơn cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi cho người lao động.

PV: Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026, ông có điều gì muốn gửi gắm tới đội ngũ công nhân, người lao động đang làm việc tại Công ty Meiko Hòa Bình?

Ông Motojima Katsuhide: Mặc dù mới sang Việt Nam làm việc nhưng tôi hiểu rằng, Tết Nguyên đán là dịp rất quan trọng đối với người dân, là thời gian sum họp gia đình và tái tạo năng lượng sau một năm làm việc.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Meiko và Công ty, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy sản xuất và chế tạo bản mạch in điện tử Meiko Hòa Bình lời chúc sức khỏe, bình an và đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.

Bước sang năm mới, tôi tin rằng tập thể cán bộ, công nhân viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng nhau chinh phục những mục tiêu phía trước. Ban lãnh đạo Công ty cam kết xây dựng môi trường làm việc ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định về lao động, bảo hiểm và duy trì các chính sách đãi ngộ tốt nhất có thể, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng, để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Trung (thực hiện)