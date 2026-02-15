Đậm vị chè xanh Đất Tổ ngày Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại các vùng chè Phú Thọ, không khí lao động trở nên khẩn trương hơn thường lệ. Tại các hợp tác xã, làng nghề và cơ sở chế biến, chè được đóng gói gấp rút để kịp đơn hàng. Đây là thời điểm cao điểm, khi nhu cầu thưởng trà và biếu, tặng dịp Tết tăng mạnh.

Trong sinh hoạt ngày Tết của người Việt, chén chè xanh đầu năm gần như là thức uống mở đầu cho câu chuyện sum vầy, đi cùng những lời chúc đầu Xuân. Vì thế, chè xanh phục vụ Tết luôn được người tiêu dùng lựa chọn kỹ, từ hương thơm, vị nước đến hình thức sản phẩm. Với các vùng chè Phú Thọ, đây cũng là dịp để những giá trị của nghề chè được thể hiện rõ nét nhất.

HTX sản xuất và chế biến chè Đá Hen chú trọng chất lượng chè nguyên liệu để chế biến chè phục vụ Tết.

Phú Thọ có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho cây chè sinh trưởng. Toàn tỉnh hiện có gần 15.000ha chè, với hơn 70 doanh nghiệp chế biến, 12 làng nghề và 15 hợp tác xã sản xuất chè. Nhờ lợi thế đó, các sản phẩm chè xanh Phú Thọ ngày càng đa dạng về chủng loại, từng bước đáp ứng thị hiếu của thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Chè xanh phục vụ Tết có yêu cầu cao hơn so với các thời điểm khác trong năm. Nguyên liệu phải được tuyển chọn kỹ, búp chè đều, non vừa độ. Quá trình chế biến được điều chỉnh để chè giữ được màu xanh, hương thơm dịu, vị đậm nhưng không gắt, phù hợp với thưởng trà đầu Xuân. Nhiều cơ sở chủ động chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, lên kế hoạch sản xuất để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tại làng nghề chế biến chè Hoàng Văn (xã Minh Đài), những ngày cận Tết, không khí tất bật rõ trong từng xưởng chè. Người làm nghề tập trung hoàn thiện những mẻ chè xanh chất lượng cao dành cho thị trường Tết. Trung bình mỗi năm, làng nghề chế biến trên 100 tấn chè xanh, trong đó khoảng 1,5 tấn chè xanh chất lượng cao được lựa chọn phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, làng nghề Hoàng Văn đã phát triển mô hình hợp tác xã trong làng nghề, tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất, từng bước định hình thương hiệu chè của địa phương. Ông Đặng Đức Nam - Giám đốc HTX sản xuất và chế biến chè Hoàng Văn cho biết: “Chè Tết không làm nhiều nhưng yêu cầu rất khắt khe. Từng công đoạn đều được làm cẩn thận để chè khô đều, giữ màu tự nhiên, hương thơm nhẹ và vị đậm vừa. Máy móc hỗ trợ nhiều khâu sản xuất nhưng kinh nghiệm và sự tinh tế của người làm nghề vẫn giữ vai trò quyết định. HTX tập trung vào các dòng chè xanh chất lượng cao, đồng thời cải tiến mẫu mã, đa dạng quy cách đóng gói để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu, tặng trong dịp Tết”.

Các sản phẩm chè xanh được đầu tư về chất lượng, bao bì, phục vụ nhu cầu biếu, tặng.

Cùng với chất lượng, hình thức sản phẩm được quan tâm nhiều hơn. Bao bì được đầu tư với các loại túi hút chân không, hộp giấy, hộp thiếc, hộp gỗ... thiết kế trang nhã, phù hợp làm quà biếu, tặng. Bên cạnh chè búp khô truyền thống, nhiều đơn vị còn phát triển thêm các dòng sản phẩm như chè ướp hương hoa, chè đinh... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Tết.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 40 sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, các sản phẩm chè OCOP còn được đầu tư bài bản hơn về quy trình sản xuất, bao bì và câu chuyện sản phẩm. Đây chủ yếu là các dòng chè xanh chất lượng cao, được tuyển chọn nguyên liệu kỹ, kiểm soát chặt chẽ các khâu chế biến và đóng gói.

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các sản phẩm OCOP được tiêu thụ mạnh, thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các kênh phân phối của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sản phẩm chè búp tím UT đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và biếu, tặng dịp Tết.

Công ty TNHH đầu tư và phát triển trà UT (xã Thanh Ba) là đơn vị chuyên sản xuất chè xuất khẩu với sản lượng khoảng 1.000 tấn/năm. Trong đó, dòng chè búp tím đạt OCOP 5 sao quốc gia được doanh nghiệp chú trọng phát triển, trở thành sản phẩm chủ lực phục vụ thị trường Tết. Theo bà Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty, bên cạnh chất lượng, doanh nghiệp tập trung đầu tư bao bì với các loại túi hút chân không, hộp giấy, túi giấy, bảo đảm tính thẩm mỹ, tiện dụng và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Từ các làng nghề đến doanh nghiệp, mỗi mẻ chè xanh hoàn thiện trong dịp Tết đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Đó là kết quả của cả một quá trình lao động, để khi Tết đến, trong mỗi chén trà đầu Xuân, hương vị chè Phú Thọ vẫn giữ trọn nét riêng của vùng chè Đất Tổ.

Nguyễn Huế