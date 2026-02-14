Tăng tốc sản xuất, kinh doanh những ngày cận Tết

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi sắc xuân chạm ngõ cũng là lúc nhịp sản xuất các nhà máy, làng nghề trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm nhất. Khắp nơi, không khí lao động trở nên hối hả với những chuyến xe hàng nối đuôi nhau. Đây không chỉ là giai đoạn tăng tốc để hoàn thiện các đơn hàng phục vụ Tết mà còn là nỗ lực của người lao động nhằm nâng cao thu nhập và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón Xuân mới đầy hy vọng.

Công nhân Công ty TNHH Nấm Phùng Gia sơ chế, đóng gói nấm đùi gà.

Với các doanh nghiệp sản xuất, nhất là hàng nông sản, thực phẩm, áp lực lớn nhất nằm ở việc tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Tại Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên), hoạt động sản xuất vẫn duy trì đều nhưng nhịp làm việc khẩn trương hơn. Các phòng nuôi trồng nấm được kiểm tra liên tục để bảo đảm nấm đạt độ thu hái đúng thời điểm. Khi tới lứa, nấm được thu hoạch, phân loại, đóng gói và chuyển đi trong ngày. Ngày thường, sản lượng dao động từ 1,2-1,8 tấn; cao điểm dịp Tết lên đến 2,5 tấn/ngày.

Ông Phùng Đức Cường - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Đặc thù của nấm là phát triển liên tục, nếu không thu hoạch đúng độ sẽ giảm chất lượng và giá trị thương phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp bố trí lao động làm việc xuyên Tết, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường, vừa giữ nhịp sản xuất ổn định ngay sau Tết”.

Cùng chung không khí nhộn nhịp, nhiều làng nghề cũng đang bước vào thời điểm rộn ràng nhất trong năm. Tại làng nghề bánh chưng Cát Trù (xã Hùng Việt), vừa bước đến đầu ngõ, mùi lá dong, gạo nếp, đỗ xanh quyện trong làn khói bếp đã tạo nên một hương vị Tết rất riêng. Từ những bếp đỏ lửa suốt ngày đêm ấy, hương vị Tết trong chiếc bánh chưng theo từng chuyến hàng rời làng khi ngày Xuân đã cận kề.

Cơ sở sản xuất Chính Ảnh tăng cường nhân lực để gói bánh chưng, phục vụ nhu cầu Tết.

Cơ sở sản xuất Chính Ảnh là cơ sở bánh chưng lớn nhất làng nghề, trung bình vụ Tết, mỗi ngày cung cấp khoảng 5.000 chiếc bánh ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Ảnh - Chủ cơ sở cho biết: “Vụ Tết là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm nên từ đầu tháng Chạp chúng tôi đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu. Đơn hàng năm nay kín đến 29 Tết, lịch giao được sắp xếp cụ thể theo từng ngày. Ngày thường cơ sở sử dụng nồi điện nhưng những ngày cận Tết phải bổ sung thêm bếp củi, tăng ca liên tục để kịp tiến độ. Dù sản lượng tăng cao, chúng tôi vẫn đặt chất lượng lên hàng đầu, từ khâu chọn nguyên liệu đến thời gian luộc bánh, bởi uy tín của cơ sở cũng như làng nghề được giữ gìn chính từ những chiếc bánh gửi đến tay khách hàng trong dịp Tết.”

Cùng với nhịp sản xuất tăng tốc ở các cơ sở sản xuất, hoạt động thương mại dịch vụ cũng diễn ra sôi động, giữ vai trò kết nối để hàng hóa lưu thông thông suốt. Đây là thời điểm mà hệ thống bán lẻ phải chủ động cả về nguồn cung lẫn thời gian phục vụ, để thị trường không bị gián đoạn khi nhu cầu mua sắm tăng cao.

Tại Siêu thị Aloha mall Hạ Hòa, lượng khách những ngày cận Tết tăng rõ rệt so với ngày thường, xe đẩy ra vào liên tục, quầy thanh toán luôn có người chờ đến lượt. Hàng hóa, đặc biệt là nhóm thực phẩm và nhu yếu phẩm được bổ sung liên tục lên kệ. Chị Nguyễn Thị Thu Huyền - Quản lý siêu thị cho biết: “Những ngày giáp Tết, sức mua tăng từng ngày nên chúng tôi phải chủ động nguồn hàng từ sớm, làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp. Siêu thị phục vụ đến 12 giờ trưa ngày 29 Tết và đã thông báo lịch nghỉ để người dân chủ động sắp xếp thời gian mua sắm”.

Nhịp sản xuất hối hả những ngày cuối năm Ất Tỵ dần khép lại khi những đơn hàng cuối cùng được hoàn tất. Ở nhiều xưởng sản xuất, cơ sở thủ công hay chế biến nông sản khác trên địa bàn tỉnh, công nhân tranh thủ kiểm đếm kho, chốt sổ sách. Sau những ngày làm việc khẩn trương, thành quả đạt được là động lực để các cơ sở sẵn sàng bước vào năm Bính Ngọ với tâm thế chủ động.

Nguyễn Huế