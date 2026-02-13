Cao điểm bưu gửi dịp Tết: Siết chặt an ninh từ mỗi kiện hàng

Những ngày cận Tết Nguyên đán, quà biếu, hàng hóa phục vụ Tết nối nhau lên đường, kéo theo sản lượng bưu gửi tăng nhanh trên toàn mạng lưới bưu chính. Tại các trung tâm khai thác, từng kiện hàng được tiếp nhận, phân loại, chuyển đi với tần suất dày hơn ngày thường; chủng loại hàng hóa đa dạng, thời gian xử lý gấp rút.

Trong bối cảnh ấy, yêu cầu đặt ra không chỉ là chuyển phát kịp thời, chính xác, mà còn là bảo đảm an ninh, an toàn cho từng bưu gửi. Bởi chỉ cần một khâu lỏng lẻo, dịch vụ bưu chính có thể bị lợi dụng để vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bưu gửi tăng mạnh dịp Tết

Càng gần Tết Nguyên đán, hệ thống bưu chính và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn chịu áp lực lớn nhất trong năm. Tại Bưu điện tỉnh, sản lượng bưu gửi những ngày cao điểm tăng khoảng 25 - 30% so với ngày thường và cao hơn 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu hàng hóa gửi đi cũng đa dạng hơn rõ rệt, từ quà biếu, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm đến các sản vật địa phương phục vụ thị trường Tết.

Cùng với mạng lưới Bưu điện tỉnh, trên địa bàn Phú Thọ hiện có nhiều đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát, vận chuyển hàng hóa như Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh, Shopee Express, SPX Express, cùng các doanh nghiệp vận tải, giao nhận tư nhân hoạt động theo tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Mạng lưới vận chuyển mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa dịp cao điểm, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, kiểm soát an ninh bưu gửi.

Bưu tá Bưu điện tỉnh chia báo các tuyến phát cho độc giả.

Khi lưu lượng hàng hóa tăng nhanh, nhịp tiếp nhận, phân loại, trung chuyển và phát trả được đẩy lên cường độ cao, chỉ một sơ hở ở khâu chấp nhận hoặc kiểm tra cũng có thể bị lợi dụng để trà trộn hàng cấm, hàng nguy hiểm, hàng không rõ nguồn gốc. Thực tế đã phát hiện những trường hợp vận chuyển dao, kiếm, công cụ hỗ trợ, thậm chí hàng hóa nhập lậu qua đường bưu chính và chuyển phát nhanh, cho thấy nguy cơ mất an ninh bưu gửi không còn là khả năng xa, mà là rủi ro hiện hữu.

Áp lực cao điểm vì thế không chỉ là bài toán về năng suất hay tiến độ giao hàng, an ninh bưu gửi trở thành yêu cầu xuyên suốt, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của từng doanh nghiệp và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Bưu chính và vận chuyển hàng hóa lúc này không đơn thuần là dịch vụ hậu cần, mà là một “tuyến kiểm soát” quan trọng, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời điểm trước, trong và sau Tết.

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh bưu gửi

Trước áp lực bưu gửi tăng mạnh dịp cao điểm Tết, công tác bảo đảm an ninh được triển khai đồng bộ ngay từ khâu chấp nhận bưu gửi - bước đầu tiên và có ý nghĩa quyết định trong phòng ngừa rủi ro. Tại các điểm giao dịch, việc xác thực thông tin người gửi, người nhận được thực hiện nghiêm túc; nội dung bưu gửi được kiểm tra kỹ, đặc biệt với các mặt hàng có điều kiện, khối lượng lớn hoặc dấu hiệu bất thường. Giao dịch viên không chỉ tiếp nhận hàng hóa, mà còn là “chốt chặn” đầu tiên để sàng lọc nguy cơ vi phạm.

Song song với đó, tại Bưu điện tỉnh, công tác kiểm soát tại các khâu khai thác, phân loại và trung chuyển được tăng cường. Hoạt động giám sát duy trì 24/7; nguyên tắc “phát hết trong ca, trong ngày” được đặt song hành với yêu cầu an toàn tuyệt đối. Các bưu gửi đến trước ngày 28 tháng Chạp được tổ chức phát trả trước Tết, chậm nhất là trước trưa 29 tháng Chạp, vừa bảo đảm tiến độ phục vụ, vừa hạn chế tồn đọng.

Công nghệ được coi là “cánh tay nối dài” trong kiểm soát bưu gửi. Hệ thống máy soi chiếu, camera giám sát tại các kho trung chuyển được khai thác thường xuyên; việc quét mã vạch, niêm phong, theo dõi hành trình bưu gửi giúp hạn chế nguy cơ đánh tráo hàng hóa. Các phần mềm quản lý, liên thông dữ liệu theo thời gian thực cho phép theo dõi sát luồng hàng, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay trong quá trình khai thác.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Khai thác vận chuyển, Bưu điện tỉnh Phú Thọ cho biết: Hàng năm, đơn vị đều tổ chức tập huấn định kỳ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, bưu tá, tập trung vào kỹ năng nhận diện hàng hóa nguy hiểm, hàng cấm qua kiểm tra trực quan và soi chiếu an ninh. Nhân viên được phổ biến rõ trách nhiệm pháp lý, hậu quả khi để xảy ra vi phạm, kể cả trách nhiệm cá nhân nếu không tuân thủ quy trình. Mục tiêu đặt ra là phòng ngừa sớm, phát hiện từ gốc, không để lọt hàng vi phạm vào mạng lưới bưu chính.

Nhân viên Bưu điện tỉnh sắp xếp hàng theo hành trình đi giao đến các điểm phát.

Bên cạnh nội lực của doanh nghiệp, cơ chế phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường được duy trì chặt chẽ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, thông tin được trao đổi kịp thời để xử lý ngay từ đầu, không để kéo dài, phát sinh hệ lụy. Việc tham gia các đợt kiểm tra liên ngành cũng giúp các đơn vị bưu chính cập nhật thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Trong cao điểm trước, trong và sau Tết, mỗi bưu gửi đi qua hệ thống không chỉ mang theo giá trị vật chất, mà còn chứa đựng sự tin cậy của người gửi và người nhận. Bảo đảm an ninh bưu gửi vì thế không dừng ở yêu cầu nghiệp vụ, mà trở thành thước đo trách nhiệm của các doanh nghiệp bưu chính và hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng. Khi từng khâu được kiểm soát chặt chẽ, bưu chính không chỉ làm tròn nhiệm vụ chuyển phát, mà còn góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong những thời điểm nhạy cảm nhất trong năm.

Hương Giang