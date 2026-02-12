Thả cá thể gà lôi trắng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 11/2, UBND phường Thống Nhất phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình, Công an phường Thống Nhất, Đội Kiểm lâm cơ động khu vực số II, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến thả 1 cá thể gà lôi trắng về môi trường tự nhiên.

Tái thả cá thể gà lôi trắng về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 4/2, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình và UBND phường Thống Nhất tiếp nhận thông tin phản ánh (qua điện thoại) của bà Nguyễn Thị Bình, trú tại tổ dân phố số 2, phường Thống Nhất về việc có 1 cá thể động vật rừng đi lạc vào vườn nhà bà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Thống Nhất chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình tiến hành xác minh thông tin phản ánh của người dân.

Kết quả xác minh xác định: Trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Bình có 1 cá thể gà lôi trắng thuộc nhóm IIB (theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư 85/2025/BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trọng lượng khoảng 1,5 kg; tình trạng sức khỏe bình thường.

UBND phường Thống Nhất đã lập biên bản bàn giao, tiếp nhận loài động vật/thực vật (theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 15, Thông tư 85/2025/BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đồng thời tiến hành đưa cá thể gà lôi trắng về trụ sở để chăm sóc, bảo vệ theo quy định.

Để có căn cứ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, Kiểm lâm địa bàn phường Thống Nhất phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu cho UBND phường ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 04/02/2026, thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và phát trên phương tiện thông tin đại chúng để xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp của 1 cá thể gà lôi trắng nêu trên.

Hết thời hạn thông báo theo quy định (5 ngày làm việc), UBND phường Thống Nhất và các cơ quan có liên quan không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, đồng thời xác định 1 cá thể gà lôi trắng nêu trên không phải là tang vật, vật chứng của vụ vi phạm pháp luật.

UBND phường Thống Nhất chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình xem xét xử lý động vật sau cứu hộ (đi lạc) theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể được thả về môi trường tự nhiên tại xóm Khú, xã Mường Động (nằm trong rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến). Tại thời điểm thả, cá thể gà lôi trắng đã nhanh chóng hòa nhập và thích nghi trong môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh của loài.

Việc tái thả động vật nguy cấp, quý, hiếm về tự nhiên, đã đóng góp một phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh nói riêng, cũng như cả nước nói chung.

Hoàng Hương - Thu Hằng