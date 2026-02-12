Công nghiệp công nghệ thông tin khẳng định vị thế trong cơ cấu công nghiệp

Sự phát triển của kinh tế số đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin (CNTT) trong phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Công nghiệp CNTT đang trở thành khu vực tạo giá trị gia tăng cao, đóng góp đáng kể vào cơ cấu sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.

Dây chuyền sản xuất, gia công các loại dây cáp tại Công ty TNHH Hwa Sung Vina (Khu công nghiệp Cẩm Khê).

Những năm gần đây, công nghiệp số đã có đóng góp rõ nét vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trung bình năm 2025 của tỉnh Phú Thọ đạt khoảng 22%. Công nghiệp CNTT của tỉnh đã thu hút được một số dự án lớn có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thiết bị điện tử, bước đầu hình thành các sản phẩm cạnh tranh, làm thay đổi tỉ trọng, cơ cấu trong ngành công nghiệp của tỉnh cả về doanh số và thu hút lao động.

Hệ thống doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh không ngừng mở rộng. Hiện nay, Phú Thọ có khoảng 500 doanh nghiệp CNTT, doanh thu công nghiệp CNTT ước đạt hơn 257 nghìn tỷ đồng/năm. Tỉnh đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử - CNTT của khu vực phía Bắc, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và lắp ráp. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành nền tảng công nghiệp số, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Đặc biệt, với lực lượng lao động khoảng 112 nghìn người, ngành không chỉ giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ lao động phổ thông sang lao động kỹ thuật cao hơn, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hiện đại.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp có quy mô đầu tư và năng lực công nghệ khá đã góp phần hình thành nền tảng công nghiệp CNTT, có các sản phẩm có khả năng tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp công nghiệp của tỉnh giảm dần sự phụ thuộc vào các ngành truyền thống, đồng thời mở ra không gian phát triển mới dựa trên nền tảng công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Tính đến nay, hơn 70 doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh nằm trong chuỗi cung ứng linh kiện cho các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Dell, Apple.

Công ty TNHH Hwa Sung Vina (Khu công nghiệp Cẩm Khê) chuyên sản xuất, gia công các loại dây cáp phục vụ nhiều lĩnh vực như viễn thông, CNTT, ô tô, hệ thống giám sát. Công ty tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín, bảo đảm tính đồng bộ giữa các khâu, qua đó giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Theo ông Jeon Jum Youl - Giám đốc điều hành công ty, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và tính ổn định của sản phẩm, việc đầu tư đồng bộ về công nghệ và tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, từng bước mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử.

Ngành công nghiệp CNTT góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, việc định hướng phát triển công nghiệp điện tử - CNTT theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như phần mềm, dịch vụ số... có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của ngành công nghiệp điện tử - CNTT trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Huế