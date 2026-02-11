Chủ động nguồn cung xăng dầu dịp Tết

Xăng dầu là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, duy trì sản xuất tăng cao, việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, thông suốt giữ vai trò quan trọng đối với sinh hoạt của người dân và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cửa hàng số 11, Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọđảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết Nguyên đán.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, nhu cầu sử dụng xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. Vì vậy, chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Lượng xăng dầu dự trữ của doanh nghiệp, các cửa hàng trên toàn tỉnh trong dịp Tết dự kiến dao động từ 35-50 nghìn lít.

Trong bối cảnh chung, năm 2025 ghi nhận nhiều biến động phức tạp của thị trường năng lượng thế giới do tác động từ địa chính trị và những yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, công tác điều hành, cung ứng xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm. Nguồn cung đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong dịp cao điểm.

Trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã ban hành kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, xăng dầu, khí hóa lỏng là một trong những mặt hàng chính được tập trung kiểm tra. Sở Công Thương có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; lương thực, thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương; bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các thương nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể, chuẩn bị lượng hàng, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh. Các đại lý, cửa hàng bán lẻ mở cửa bán hàng đúng thời gian đăng ký, bảo đảm cung ứng liên tục, đầy đủ về số lượng, chủng loại xăng dầu ra thị trường, phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Song song với đó, lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, tập trung vào chất lượng, đo lường, niêm yết và bán đúng giá.

Cùng với công tác chỉ đạo điều hành, hệ thống hạ tầng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung. Hiện toàn tỉnh có 599 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 20 thương nhân kinh doanh khí hóa lỏng. Hệ thống kho, trạm tương đối đồng bộ với 4 kho xăng dầu, tổng quy mô khoảng 47 nghìn m3 và 8 trạm chiết nạp khí, quy mô khoảng 100 tấn/trạm. Đây là nền tảng để các doanh nghiệp chủ động dự trữ, điều tiết nguồn hàng, hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ trong các thời điểm nhu cầu tăng cao.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ giữ vai trò chủ lực trong cung ứng, chiếm hơn 50% thị phần trên địa bàn tỉnh. Ông Lại Xuân Cường - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty đã xây dựng kế hoạch từ sớm, tăng lượng xăng dầu nhập và dự trữ. Cùng với bảo đảm nguồn cung, Công ty yêu cầu các đơn vị, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc bố trí đầy đủ nhân lực, duy trì bán hàng thường xuyên, liên tục trong tất cả các ngày”.

Sự chủ động của các doanh nghiệp cùng sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng là yếu tố quan trọng bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán, góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Huế