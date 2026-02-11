4 nhóm thực phẩm cần chuẩn bị cho ngày Tết không gây lãng phí

Việc chuẩn bị thực phẩm đón Tết không chỉ đơn thuần là mua sắm cho đầy căn bếp mà còn là sự tính toán thông minh để đảm bảo cả gia đình có những bữa ăn ngon lành, đủ chất và tốt cho sức khỏe.

Các thực phẩm cần thiết trong ngày Tết

Nhóm thực phẩm khô và gia vị

Đây là nhóm nguyên liệu trong các món ăn truyền thống trong những ngày Tết. Khi chuẩn bị sẵn, bạn sẽ không phải vất vả chạy đi mua sắm trong những ngày đầu năm.

- Măng khô, mộc nhĩ và nấm hương: Một bát canh măng mực hay măng ninh sườn là món ăn không thể thiếu. Bạn nên chọn măng lưỡi lợn hoặc măng vầu có màu vàng nhạt, mùi thơm tự nhiên.

Mộc nhĩ và nấm hương không chỉ tăng hương vị cho món nem rán, miến và một số món xào... mà còn chứa nhiều hoạt chất giúp giảm cholesterol trong máu, một điều cực kỳ cần thiết trong kỳ nghỉ Tết.

- Gia vị thảo mộc: Gừng, tỏi, hành khô và hạt tiêu, ớt... là những vị “thuốc” tự nhiên giúp kích thích tiêu hóa và làm ấm bụng. Gừng tươi giúp giải rượu và chống đầy hơi, trong khi tỏi chứa kháng sinh tự nhiên giúp tăng sức đề kháng. Hạt tiêu giúp các món kho, món xào thêm phần đậm đà và ấm áp.

- Các gia vị khác như mắm, muối, bột gia vị, bột nêm, dầu ăn... là những thứ không thể thiếu trong khi chế biến các món ăn. Hãy mua sắm đầy đủ trước khi các cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết.

Hãy chuẩn bị đầy đủ những thực phẩm để không bị lúng túng khi vào bếp trong những ngày Tết.

Nhóm thực phẩm tươi sống và thực phẩm bảo quản lạnh

Khi dự trữ nhóm thực phẩm tươi sống này cần đảm bảo độ tươi và giữ trọn vẹn dinh dưỡng.

- Thịt lợn nạc thăn, thịt bò và ức gà: Thay vì mua quá nhiều thịt mỡ, hãy ưu tiên thịt nạc thăn để làm giò lụa tự chế hoặc các món xào. Ức gà là lựa chọn cho những ai muốn giữ dáng, có thể dùng để làm món nộm hoặc gà xé phay thanh đạm.

- Cá tươi và hải sản: Món cá hấp hành gừng vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3 Tết sẽ giúp thực đơn gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Hải sản như tôm, mực có thể cấp đông sâu mà vẫn giữ được vị ngọt, giúp bạn nhanh chóng có một đĩa xào hoặc bát canh hải sản đãi khách.

- Trứng gà sạch: Trứng là thực phẩm “vạn năng” trong bếp. Có thể dùng trứng để làm nem, nấu canh khổ qua hay đơn giản là một đĩa trứng đúc thịt cho trẻ nhỏ. Trứng cung cấp biotin giúp tóc chắc khỏe và protein giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Nhóm rau củ quả thanh lọc và giải ngán

Đây là nhóm thực phẩm quan trọng nhất để giữ cho làn da và vóc dáng luôn ở trạng thái tốt nhất trong suốt kỳ nghỉ.

- Các loại rau lá xanh đậm và rau họ cải: Súp lơ xanh, bắp cải, cải bó xôi là những “công thần” giúp gan thải độc. Nên mua sẵn và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh bằng túi giấy hoặc màng bọc thực phẩm. Chúng cung cấp lượng chất xơ dồi dào, giúp cân bằng lại lượng dầu mỡ từ bánh chưng và thịt đông.

- Củ cải trắng, cà rốt và dưa chuột: Đây là nguyên liệu cho các món nộm hoặc dưa góp. Vị chua ngọt của dưa góp không chỉ kích thích vị giác mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn.

- Trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt và dứa: Dứa chứa enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa chất đạm cực tốt. Cam, bưởi cung cấp vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm sáng da. Hãy luôn có sẵn một giỏ trái cây tươi trên bàn phòng khách thay vì chỉ có bánh kẹo.

Nhóm thực phẩm bổ trợ và thảo mộc làm đẹp

Như một thói quen chăm sóc vẻ đẹp toàn diện, không thể quên những nguyên liệu này.

- Hà thủ ô đỏ, kỷ tử và hoa cúc khô: Hãy chuẩn bị sẵn một hũ trà thảo mộc kết hợp các vị này. Đây là thức uống thanh mát để tiếp khách, đồng thời giúp thải độc, mang lại lợi ích nhất định cho làn da và mái tóc.

- Các loại hạt dinh dưỡng: Thay vì các loại mứt tẩm đường, hãy đãi khách bằng các loại hạt rang mộc như hạnh nhân, hạt điều và hạt dẻ cười. Các loại hạt này giàu chất béo lành mạnh và vitamin E và không nhiều đường như các loại mứt.

- Mật ong nguyên chất và chanh tươi: Đây là bộ đôi cứu cánh cho mỗi buổi sáng để thanh lọc đường ruột và là nguyên liệu cho các loại mặt nạ dưỡng da cấp tốc tại nhà.

Mẹo bảo quản thực phẩm thông minh cho ngày Tết

Để thực phẩm luôn tươi ngon và không bị lãng phí, nên áp dụng một vài mẹo nhỏ:

- Không nên mua sắm với lượng quá nhiều sẽ làm giảm chất lượng thậm chí là hư hỏng gây lãng phí, đặc biệt là các loại rau và thực phẩm tươi sống. Chỉ nên dự trữ trong khoảng 2-3 ngày. Vì hiện nay các siêu thị cũng như chợ hoạt động sớm, chúng ta có thể mua thực phẩm tươi ngay ngày mùng 2 Tết.

- Chia nhỏ thịt, cá thành từng phần vừa ăn cho một bữa trước khi cho vào ngăn đá.

- Rau xanh nên loại bỏ bớt lá sâu, dập nát. Không rửa nước trước khi cất vào tủ lạnh để tránh bị hỏng.

Các loại gia vị khô như hành tỏi nên để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để không bị mọc mầm.

Theo suckhoedoisong.vn