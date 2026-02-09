Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2026

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026 trên địa bàn tỉnh. Các Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết tại Siêu thị Phú Cường.

Tính đến ngày 30/1/2026, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 6 Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm xã, phường, gồm: Thanh Sơn, Tam Dương, Thống Nhất, Hòa Bình, Thổ Tang, Nông Trang.

Qua kiểm tra, nhìn chung, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, phường đã bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của xã, phường; triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân năm 2026 tại địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Kết quả 12/13 cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 1 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6 triệu đồng.

Việc kiểm tra nhằm nêu cao vai trò của chính quyền cấp xã, phường, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng trong tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Anh Thơ