Nâng cao y đức, lấy người bệnh là trung tâm

Là bệnh viện chuyên khoa hạng II thực hiện khám chữa bệnh đa khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, những năm qua, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Phú Thọ (YDCT&PHCN) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Với việc kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh phối hợp với Bệnh viện Tuệ Tĩnh tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật khí công - dưỡng sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Đào Đình Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, bệnh viện luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người bệnh làm then chốt để cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với những giải pháp cụ thể như đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới. Đồng thời, đề cao phong cách chuyên nghiệp, tận tâm trong giao tiếp, phục vụ người bệnh; rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường y tế, củng cố niềm tin, sự hài lòng của người bệnh”.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ và đạo đức nghề nghiệp. Trong năm 2025, bệnh viện tiếp tục cử 116 lượt cán bộ đào tạo các lĩnh vực còn thiếu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tổ chức lớp đào tạo “tác động cột sống” cho 40 cán bộ thuộc các khoa lâm sàng và trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Cán bộ Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường Việt Trì.

Hiện, bệnh viện có 12 khoa, phòng, trung tâm với 212 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong đó có 64 bác sĩ, 93 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh, y sĩ, 22 dược sĩ, còn lại cán bộ khác. Công tác chuyên môn luôn được đảm bảo, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh; tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chu đáo ngày càng tạo được niềm tin với người bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ tích cực học tập, phát huy sáng kiến, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh. Hằng năm, bệnh viện triển khai thực hiện thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, tiên tiến. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức nhiều buổi tập huấn về chuyên môn và tổ chức cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia các buổi tập huấn trực tuyến, nghiên cứu khoa học. Tổ chức hội đồng thông qua đề cương, hướng dẫn và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2025, bệnh viện đã tổ chức 20 cuộc, 800 người tham dự.

Điều trị mất ngủ an toàn, hiệu quả bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với phục hồi chức năng tại Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh.

Bệnh viện cũng quán triệt cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế; tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

Năm 2025, bệnh viện đã tổ chức truyền thông về các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên truyền thông giáo dục sức khỏe, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ; truyền thông về y tế giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ và chủ động phòng ngừa dịch bệnh...

Bệnh viện quan tâm thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong khám chữa bệnh. Với những nỗ lực không ngừng đó, Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Năm 2025, có 45.186 lượt khám chữa bệnh tại bệnh viện, bằng 106,7% so với năm 2024.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, cùng với mũi nhọn phục hồi chức năng đang là hướng đi đúng đắn, khẳng định uy tín của bệnh viện trong hệ thống y tế của tỉnh.

Trong thời gian tới, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Thu Hà