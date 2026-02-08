10 thực phẩm nên ăn thường xuyên giúp chậm lão hóa

Mặc dù không có công thức đặc biệt nào có thể đảo ngược quá trình lão hóa nhưng việc bổ sung những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm là cách tốt nhất giúp làm chậm quá trình tự nhiên này.

Dưới đây là danh sách thực phẩm giàu chất chống ôxy hóa và chống viêm hàng đầu nên ăn thường xuyên giúp làm chậm quá trình lão hóa.

1. Quả việt quất giàu hợp chất chống lão hóa

Quả việt quất được coi là một ’siêu thực phẩm' giàu chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do giúp làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Hầu hết các nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của quả việt quất tập trung vào lợi ích về nhận thức và làm chậm quá trình tổn thương tế bào não do tuổi tác.

Việt quất rất giàu anthocyanin, các hợp chất được cho là có tác dụng chống lão hóa, hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra và ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

2. Chất chống oxy hóa trong sô cô la đen làm chậm lão hóa da

Hạt ca cao, nguyên liệu làm sô cô la, có khả năng chống oxy hóa cao hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nó rất giàu chất chống oxy hóa mạnh được gọi là flavanols.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu flavanols và các chất chống oxy hóa khác có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và làm chậm quá trình lão hóa da.

Có nhiều loại sô cô la trên thị trường nhưng không phải tất cả sô cô la đều có tác dụng chống lão hóa như nhau. Sô cô la đen nguyên chất là loại tốt nhất cho sức khỏe vì quá trình tinh chế liên quan đến việc tạo ra các loại sô cô la khác thực sự đã loại bỏ hầu hết các flavanols chống oxy hóa có lợi cho da.

Sô cô la đen giàu chất chống oxy hóa flavanols giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

3. Các loại hạt chống viêm, bảo vệ tim

Thành phần của các loại hạt bao gồm chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất và hóa chất thực vật cung cấp các đặc tính bảo vệ tim, chống viêm và chống oxy hóa.

Các nghiên cứu cho thấy, những người ăn các loại hạt có xu hướng khỏe mạnh hơn, có ít nguy cơ mắc bệnh, ít bị viêm nhiễm hơn. Hàm lượng chất béo lành mạnh trong các loại hạt có thể giúp cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nghiên cứu của Trường Y tế công cộng Harvard TH Chan đã chứng minh, ăn nhiều khẩu phần hạt nhỏ mỗi tuần có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Kết quả nghiên cứu dài hạn của Harvard cũng cho thấy, ăn một nắm hạt mỗi ngày giúp giảm bệnh tật và sống lâu hơn.

4. Cá hồi giàu chất béo tốt cho tuổi thọ

Cá hồi chứa hàm lượng astaxanthin cao, một chất chống oxy hóa và carotenoid có lợi cho việc chống lão hóa.

Cá hồi và các loại cá béo khác cũng là thực phẩm giàu omega-3 hàng đầu. Omega-3 là một trong những loại chất béo tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ.

5. Nước hầm xương giàu dinh dưỡng

Nước hầm xương giàu chất dinh dưỡng, chứa hơn 19 acid amin thiết yếu và không thiết yếu dễ hấp thụ (các khối xây dựng của protein), collagen/gelatin (giúp hình thành mô liên kết) và các chất dinh dưỡng hỗ trợ chức năng tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe não bộ.

Nước hầm xương cũng chứa chondroitin sulfate và glucosamine các hợp chất giúp giảm viêm, đau khớp và viêm khớp.

6. Quả bơ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quả bơ chứa các chất phytochemical và các chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng giúp ngăn ngừa các tác động tiêu cực của lão hóa. Bơ còn chứa nhiều acid béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa, những hợp chất quan trọng giúp giữ cho động mạch khỏe mạnh.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ nhấn mạnh, việc bổ sung quả bơ vào chế độ ăn hằng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện giấc ngủ và lipid máu, là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa.

7. Cà chua chứa lycopene chống tia cực tím

Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy, tác dụng chống oxy hóa mạnh của lycopene có thể hỗ trợ ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt bằng cách hạn chế sự phát triển của khối u.

8. Nghệ làm sáng da và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Nghệ có đặc tính chống lão hóa và làm sáng da và đã được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm từ rất lâu. Theo nhiều nghiên cứu, curcumin trong nghệ có thể giúp chống lại sự lão hóa và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), tác dụng chống ung thư của nghệ đã được nghiên cứu trên ung thư vú và ung thư phổi. Kết quả từ các thử nghiệm giai đoạn đầu cho thấy tiềm năng sử dụng curcumin giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư miệng và ung thư gan.

Nghệ có đặc tính chống lão hóa và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

9. Dầu ô liu giảm viêm và stress oxy hóa

Giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, chất chống oxy hóa và polyphenol, dầu ô liu giúp giảm viêm và stress oxy hóa, những yếu tố chính gây lão hóa.

Trên thực tế, dầu ô liu nguyên chất đã được chứng minh là giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và bảo vệ độ đàn hồi của da.

10. Trà xanh ngăn ngừa tổn thương tế bào

Trà xanh chứa nhiều catechin và polyphenol có đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp giảm thiểu tác hại của tia cực tím và cải thiện độ đàn hồi của da.

EGCG - chất chống oxy hóa tự nhiên trong trà xanh giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm giảm sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ các tế bào và phân tử khỏi bị hư hại.

Uống trà xanh giúp cải thiện chức năng não và làm chậm sự suy giảm nhận thức do tuổi tác. Một nghiên cứu đã liên hệ việc uống trà xanh với việc giảm tổn thương chất trắng ở não của người cao tuổi Nhật Bản. Kết quả cho thấy, tăng cường tiêu thụ trà xanh có liên quan đến việc giảm tổn thương chất trắng não. Uống trà xanh có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Theo suckhoedoisong.vn