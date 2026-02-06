Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, tỉnh đã đồng loạt triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm các quy định về ATTP, nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân, ổn định thị trường và bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Xuân Viên kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế về kết quả kiểm tra ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026, công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai sớm, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở các kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và của tỉnh, các sở, ngành liên quan như: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết.

Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 18 đoàn kiểm tra ATTP, trong đó 5 đoàn tuyến tỉnh và 13 đoàn tuyến xã. Các đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố - những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao mất ATTP trong dịp cao điểm cuối năm.

Kết quả trong tổng số 392 cơ sở được kiểm tra, có 365 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 93,1%. Cụ thể, nhóm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có tỷ lệ đạt cao nhất (98,2%); thức ăn đường phố đạt 97,4%; sản xuất thực phẩm đạt 94,6%. Riêng nhóm cơ sở kinh doanh thực phẩm đạt 79,8%, cho thấy đây vẫn là lĩnh vực cần tiếp tục tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 27 cơ sở vi phạm (chiếm 6,9%), chủ yếu là các lỗi về điều kiện vệ sinh, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Các trường hợp vi phạm đã được xử lý theo quy định, trong đó có 9 cơ sở bị xử phạt tiền với tổng số tiền hơn 34 triệu đồng. Nhiều cơ sở khác bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay tồn tại để tiếp tục hoạt động.

Bám sát chỉ đạo chung của tỉnh, xã Xuân Viên đã chủ động triển khai công tác kiểm tra liên ngành về ATTP, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm đời sống Nhân dân dịp Tết. Ngày 21/1 vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Xuân Viên đã tổ chức ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết như rượu, bia, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và hàng tiêu dùng thiết yếu. Nội dung kiểm tra được thực hiện toàn diện, từ giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhãn mác, hạn sử dụng đến điều kiện bảo đảm ATTP và vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; một số cơ sở còn tồn tại hạn chế đã được Đoàn kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục kịp thời. Đồng chí Hoàng Ngọc Minh - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Viên cho biết: Quá trình kiểm tra, bên cạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm, đoàn cũng tập trung tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATTP nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về ATTP, không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đánh giá của Sở Y tế, công tác bảo đảm ATTP dịp Tết năm nay đạt nhiều kết quả tích cực. UBND các xã, phường được kiểm tra đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc liên ngành về ATTP của xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP, quyết định thành lập đoàn kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026 trên địa bàn xã, phường.

Công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm, công tác kiểm tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên và tăng cường trong các đợt trọng điểm đã giúp thay đổi nhận thức và hành vi trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm theo chiều hướng tốt hơn. Cơ bản các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và các bếp ăn tập thể đã ý thức chấp hành tốt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm yết giá cơ bản đầy đủ.

Người dân từng bước có sự chuyển biến tích cực trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm. Hàng hóa trên thị trường phong phú, giá cả cơ bản ổn định, chất lượng thực phẩm được kiểm soát. Ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước được nâng lên. Người dân cũng có sự chuyển biến tích cực trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

Việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATTP dịp Tết không chỉ góp phần để Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, mà còn là giải pháp quan trọng xây dựng thói quen sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn một cách bền vững.

Hồng Nhung