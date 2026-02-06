Xã Toàn Thắng trăn trở đường giao thông

Đối với người dân xã Toàn Thắng - giao thông chính là nỗi trăn trở bấy lâu nay khi các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Thực trạng mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà ứ đọng nước sau những trận mưa... đã và đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và vận chuyển, giao thương hàng hóa của Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời là rào cản thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Vất vả đưa con tới lớp, chị Bùi Thị Trang ở xóm Trăng Tà ngán ngẩm bởi con đường giao thông đi lại hàng ngày cứ “nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội”. Nhiều đoạn đường bề mặt xói mòn do nước mưa từ trên đồi cao chảy xuống tạo thành những ổ voi, ổ gà. Chị Trang trăn trở: Mưa to đường xá lầy lội, trẻ nhỏ đến trường rất khó khăn. Nhiều đoạn đường đất đá lởm chởm, cua gấp nên phụ nữ tay lái yếu điều khiển phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn.

Đường giao thông xuống cấp gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Qua tìm hiểu được biết, đây là tuyến đường giao thông liên xóm dài khoảng 9km, nối quốc lộ 6 với đường tỉnh lộ 436. Hằng ngày, lưu lượng phương tiện và người dân lưu thông trên tuyến khá đông. Đáng chú ý, đoạn đường đi qua các xóm Trăng Tà, Hông Thọng và Cò có 4 trường học với gần 800 học sinh đi lại mỗi ngày. Khảo sát thực tế cho thấy, tuyến đường này đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng trong nhiều năm qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Bùi Văn Hà, người dân xóm Hông Thọng cho biết, việc nâng cấp đường giao thông nông thôn là mong mỏi của Nhân dân từ lâu. Tuyến đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa; chi phí vận chuyển các mặt hàng vì thế cũng cao hơn so với những khu vực có điều kiện giao thông thuận lợi.

Tuyến đường giao thông tại xóm Hông Thọng xuống cấp, bề mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng.

Thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong giai đoạn 2021-2025, UBND xã Toàn Thắng đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, trong đó xác định đầu tư hạ tầng GTNT là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 đạt trên 217,2 tỷ đồng, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm, đường nội xóm. Đến nay, toàn xã hiện có tổng số 41,23km đường giao thông, tỷ lệ đường xã được nhựa hoá, bê tông hoá đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt chưa đến 20%.

Khảo sát thực tế tại các tuyến đường GTNT trên địa bàn cho thấy hiện đã hư hỏng, một số tuyến đường chưa được nâng cấp, sửa chữa nên không đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, một số tuyến đường trọng điểm nối liền các khu dân cư, thôn, xóm trên địa bàn, cụ thể như tại các xóm Bận Dọi, Bùi Nước, Ào U...

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với thôn, xóm và khu dân cư tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng để báo cáo cấp trên; đồng thời huy động nguồn lực tại chỗ để tu sửa, xử lý cấp bách một số điểm hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục hiến đất, đóng góp ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa.

Đối với những tuyến đường giao thông huyết mạch, địa phương đã kiến nghị, đề xuất với Sở Xây dựng quan tâm, bố trí nguồn lực để nâng cấp tuyến đường xóm Hông Thọng với tuyến T1 có chiều dài khoảng 1km; điểm đầu tuyến (Km0+00) giao với tuyến đường nhựa từ quốc lộ 6 đi xã Tuân Lộ (cũ) tại Km0+950 thuộc xóm Hông Thọng, điểm cuối tuyến (Km1+00) giao với tuyến đường nhựa từ tỉnh lộ 440 đi xã Tuân Lộ (cũ) tại Km0+650 thuộc xóm xóm Hông Thọng. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang tiến hành khảo sát, xây dựng phương án và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Tuyến đường tỉnh lộ 436 được nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp để sớm đưa vào khai thác.

Đồng chí Trần Đức Dương - Trưởng phòng Kinh tế xã Toàn Thắng cho biết, giao thông là tiêu chí quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn hiện nay phần lớn đã xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Trước thực trạng đó, Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để tu sửa, đầu tư nâng cấp các tuyến đường; ưu tiên các tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần củng cố, nâng cao tiêu chí giao thông, hướng tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đức Anh