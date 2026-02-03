Nhức nhối tình trạng đổ đất đá, rác thải xây dựng trái phép gần Quảng trường Hòa Bình

Tại phường Hòa Bình, tình trạng đổ đất đá, rác thải xây dựng trái phép đang diễn ra công khai, kéo dài trong nhiều tháng qua. Điều đáng nói, các điểm đổ thải này không nằm ở khu vực hẻo lánh mà xuất hiện ngay gần Quảng trường Hòa Bình, nơi được xem là “trái tim” của phường, gây bức xúc dư luận.

Biển cấm “có cũng như không”

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều bãi đất trống, ven các tuyến đường mới mở đã bị biến thành nơi tập kết tự phát đất dôi dư, rác thải xây dựng lẫn rác sinh hoạt. Đất đá bị đổ thành từng đống lớn, có nơi lên tới hàng nghìn m3, không rào chắn, không che phủ, không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và trật tự đô thị. Hoạt động đổ thải diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm nhưng hầu như không gặp sự kiểm tra, ngăn chặn từ phía lực lượng chức năng.

Mặc dù có biển cấm đổ rác và các vật liệu khác nhưng vẫn có những phương tiện vào tuyến đường mới mở ngay sát Quảng trường Hòa Bình để đổ trộm rác thải vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, ngay khu vực phía sau Quảng trường Hòa Bình một điểm tập kết đất dôi dư, rác thải, vật liệu xây dựng đã tồn tại nhiều tháng qua. Tại đây, đất dôi dư từ các dự án, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan, chiếm dụng diện tích lớn, thậm chí phủ kín toàn bộ vỉa hè của tuyến đường mới mở. Lượng đất đá ước tính lên tới hàng nghìn m3 đổ bừa bãi khiến không gian đô thị bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vào những ngày nắng, bụi theo gió phát tán, phủ kín khu dân cư xung quanh; khi mưa xuống, bùn đất tràn ra lòng đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Nhon, người dân sinh sống tại khu vực này phản ánh: Bụi bẩn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng tôi. Nhà lúc nào cũng phải đóng kín, trẻ con ho suốt, người già thì khó thở. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, mong chính quyền xử lý dứt điểm.

Với lượng đất đá, rác thải xây dựng lớn, đổ chất thành “núi” trong nhiều tháng gần Quảng trường Hòa Bình gây bức xúc trong Nhân dân.

Sau nhiều lần người dân kiến nghị, chính quyền địa phương mới đây đã dựng một biển “Cấm đổ rác, đổ phế thải” tại khu vực này. Tuy nhiên, tấm biển này được dựng lên mang tính hình thức, không đi kèm bất kỳ biện pháp quản lý, giám sát cụ thể nào. Thực tế ghi nhận cho thấy, các phương tiện chở đất đá, vật liệu phế thải vẫn ngang nhiên vào đổ, bất chấp sự tồn tại của biển cấm.

Hàng nghìn m3 đất đá phủ kín vỉa hè: Trách nhiệm quản lý ở đâu?

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các điểm đổ thải trái phép còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của một phường trung tâm đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Việc để những “núi đất”, bãi phế thải tồn tại ngay sát Quảng trường Hòa Bình đặt ra câu hỏi lớn về hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô thị, môi trường.

Không chỉ có đất đá, mà cả các loại rác thải cũng được đổ trộm ngay trên tuyến đường mới mở.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Bình cho biết: Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp xử lý vi phạm. Từ khi thực hiện sáp nhập phường đến nay, UBND phường Hòa Bình đã tiến hành xử phạt 5 trường hợp liên quan đến hành vi xây dựng, đổ đất đá, rác thải trái phép. Trong quá trình xử lý, phường đã tạm giữ 3 phương tiện gồm 1 máy xúc và 2 ô tô. Ngoài ra, Công an phường cũng đã chủ trì xử lý thêm 2 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô.

Lượng đất đá, rác thải với số lượng lớn đã vùi lấp toàn bộ vỉa hè của tuyến đường mới mở bên cạnh Quảng trường Hòa Bình.

Tuy nhiên, đối chiếu với thực tế đang diễn ra, dư luận cho rằng con số 5 trường hợp bị xử lý là quá nhỏ so với quy mô và mức độ nghiêm trọng của tình trạng đổ thải trái phép. Trong khi các bãi đất, phế thải xây dựng tồn tại suốt nhiều tháng qua với khối lượng ước tính lên tới hàng nghìn m3, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, số vụ việc được phát hiện, xử lý nêu trên chưa phản ánh đúng tình hình.

Thực tế này cho thấy, dù đã vào cuộc và xử lý vi phạm, nhưng các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe, chưa tạo chuyển biến rõ nét trong chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề đổ thải trên địa bàn phường. Việc vi phạm vẫn tái diễn cho thấy các giải pháp của UBND phường Hòa Bình đang áp dụng chưa thực sự tương xứng với mức độ, tính chất của hành vi vi phạm.

Những vi phạm kéo dài mà không được xử lý dứt điểm đã gây bức xúc trong dư luận.

Trước những thông tin phản ánh của người dân, ông Nguyễn Mạnh Tưởng cho biết, trong thời gian tới, phường Hòa Bình sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các điểm nóng; phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an; đồng thời nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi đổ thải trái phép.

Tuy nhiên, theo người dân, điều họ mong mỏi không chỉ là những cam kết. Quan trọng hơn là sự quyết liệt, liên tục và hiệu quả thực chất trong xử lý vi phạm, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị được giao quản lý. Chỉ khi các biện pháp được triển khai đồng bộ, đủ mạnh và đủ sức răn đe, tình trạng đổ trộm đất đá, rác thải xây dựng trái phép khu vực Quảng trường Hoà Bình mới có thể chấm dứt.

Mạnh Hùng