Lắng nghe dân, không để hình thành “điểm nóng” từ cơ sở

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phát sinh những khó khăn là khó tránh khỏi. Thực tế cho thấy, khi tiếng nói của người dân được lắng nghe kịp thời, các kiến nghị chính đáng được xem xét và giải quyết thấu đáo sẽ góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Tại xã Vĩnh Thành, nhiều năm trước, hơn 20ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc xứ đồng thôn Bàn Giang và thôn Dẫn Tự (xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường cũ) thường xuyên trong tình trạng ngập úng. Hệ thống tiêu thoát nước xuống cấp khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn, có thời điểm người dân buộc phải bỏ hoang ruộng đồng, đời sống và thu nhập bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề tồn tại kéo dài, từng gây không ít băn khoăn, trăn trở trong Nhân dân địa phương.

Diện tích ruộng nhiều năm trước bị bỏ hoang do ngập tại xã Vĩnh Thành.

Ngay sau khi mô hình chính quyền mới đi vào vận hành, các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Thành nghiêm túc tiếp thu. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nạo vét, cải tạo, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước tại các xứ đồng trọng điểm, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, người dân thôn Dẫn Tự chia sẻ: “Khi chính quyền mới được vận hành, các ý kiến của Nhân dân đã được tiếp thu đầy đủ, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý, khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng. Đến nay, công trình đã hoàn thành, người dân rất phấn khởi, hy vọng vụ tới việc cấy lúa sẽ thuận lợi hơn.”

UBND xã Vĩnh Thành đã chỉ đạo cải tạo hệ thống tiêu thoát nước để người dân yên tâm canh tác.

Không chỉ giải quyết một vụ việc cụ thể, điều quan trọng là cách chính quyền địa phương tiếp cận và xử lý các kiến nghị của Nhân dân. Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, không né tránh, nhiều ý kiến của cử tri xã Vĩnh Thành đã được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo đồng chí Hà Văn Trị - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thành, thời gian qua, MTTQ xã thường xuyên tiếp nhận các ý kiến góp ý của Nhân dân thông qua nhiều hình thức như: Góp ý trực tiếp, gián tiếp, bằng văn bản; qua Fanpage Mặt trận Vĩnh Thành, Zalo của Ủy ban MTTQ xã. Đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng để tổng hợp, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền.

Tinh thần “lắng nghe dân” cũng được thể hiện rõ nét tại xã Liên Châu. Chính quyền địa phương đã chủ động đổi mới phương thức tiếp dân, tăng cường đối thoại trực tiếp thông qua nhiều kênh như tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn thư phản ánh, các cuộc họp chi bộ, họp thôn định kỳ. Nhờ đó, những tâm tư, nguyện vọng của người dân được phản ánh đầy đủ, kịp thời đến cấp có thẩm quyền.

Năm 2025, UBND xã Liên Châu đã tiếp 177 lượt công dân và giải quyết xong 120/135 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Châu cho biết: “Ngay khi tiếp nhận ý kiến của người dân qua các kênh đối thoại, chính quyền xã đã chủ động vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết thấu đáo, không để tồn đọng kéo dài.”

Thực tiễn cho thấy, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phát sinh khó khăn là khó tránh khỏi. Lắng nghe dân bằng thái độ cầu thị, giải quyết vấn đề bằng trách nhiệm và những hành động cụ thể chính là “chìa khóa” để xây dựng chính quyền thực sự gần dân, vì dân và vì sự phát triển bền vững của địa phương.

Kim Liên