Minh bạch tiền công đức tại các di tích

Công đức tại các đền, chùa, đình, miếu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt, đặc biệt vào mỗi dịp lễ hội, đầu xuân năm mới. Nhằm quản lý, sử dụng nguồn tiền này đúng mục đích, công khai và minh bạch, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC về quản lý, thu, chi tiền công đức và tài trợ tại di tích. Thực hiện quy định trên, các cơ sở tín ngưỡng tại xã Tam Hồng, Hội Thịnh đã triển khai nghiêm túc, từng bước đưa công tác quản lý đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Niềm tin của người dân từ sự minh bạch trong công đức

Năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu xuân, bà Nguyễn Thị Thi (xã Tam Hồng) lại thu xếp công việc để đi lễ chùa, đền, đình trên địa bàn. Sau khi dâng hương, cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình, bà đều phát tâm công đức.

Theo bà Thi, giá trị của việc công đức không nằm ở số tiền nhiều hay ít mà ở tấm lòng thành. Điều bà mong là khoản tiền mình đóng góp được sử dụng đúng mục đích, phục vụ tu bổ, tôn tạo di tích, chỉnh trang không gian, cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp; tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi.

Bà Nguyễn Thị Thi (xã Tam Hồng) phát tâm công đức tại Đền Bắc Cung, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh đầu xuân.

Cũng như nhiều gia đình khác, đầu năm mới, anh Đinh Quang Anh (xã Vĩnh An) thường cùng người thân đến dâng hương tại các di tích. Anh cho rằng, khi việc thu, chi tiền công đức được thực hiện công khai, có sự giám sát chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, người dân sẽ càng thêm tin tưởng, sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích; đồng thời ngăn ngừa tình trạng trục lợi, giữ gìn sự tôn nghiêm.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nguồn tiền công đức

Đền Bắc Cung là Di tích lịch sử quốc gia, thờ Tản Viên Sơn Thánh. Hằng năm, lễ hội được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Cùng với công tác tổ chức lễ hội, xã Tam Hồng đặc biệt chú trọng quản lý tiền công đức theo đúng quy định. Đồng chí Quách Văn Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết: “Xã đã kiện toàn Ban Quản lý di tích và Tổ kiểm đếm tiền công đức nhằm tăng cường trách nhiệm, bảo đảm minh bạch nguồn thu. Việc mở hòm công đức được thực hiện định kỳ mỗi tháng hai lần; trong thời gian lễ hội có thể kiểm đếm 1 - 2 lần mỗi ngày tùy tình hình thực tế. Thành phần tham gia gồm đại diện lãnh đạo UBND xã, Ban Quản lý di tích, trưởng thôn, lực lượng công an và các bộ phận liên quan. Toàn bộ số tiền sau kiểm đếm được lập biên bản, nộp vào tài khoản ngân hàng do Phó Chủ tịch UBND xã làm chủ tài khoản và chịu trách nhiệm quản lý theo quy định".

Hằng năm, tại Đền Bắc Cung, số tiền công đức được kiểm đếm từ 4 - 5 tỷ đồng. Nhờ nguồn kinh phí này cùng với xã hội hóa, địa phương có thêm nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích, chỉnh trang không gian, cảnh quan khu vực ngoại vi Đền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân. Quy trình quản lý chặt chẽ không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tổ kiểm đếm thực hiện phân loại, kiểm đếm tiền công đức tại Đền Bắc Cung (xã Tam Hồng), bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định.

Đình Phú Vinh - Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, thờ ba vị tướng thời Vua Hùng thứ 18. Ngôi đình là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hằng năm, lễ hội xuân được tổ chức trang trọng vào ngày 11 tháng Giêng với đầy đủ phần lễ và phần hội. Công tác quản lý và sử dụng tiền công đức được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Ông Phạm Văn Hải - Phó Ban Quản lý Đình Phú Vinh, xã Hội Thịnh cho biết: “Việc quản lý tiền công đức được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế hoạt động của Ban Quản lý di tích. Sau mỗi đợt mở hòm công đức, các thành viên đều lập biên bản kiểm đếm đầy đủ, có sự chứng kiến của đại diện chính quyền và Nhân dân địa phương. Toàn bộ số tiền sau khi kiểm đếm được gửi vào tài khoản ngân hàng riêng để bảo đảm an toàn, minh bạch. Khi sử dụng cho các hạng mục như tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên hoặc tổ chức hoạt động lễ hội, Ban Quản lý đều họp bàn, thống nhất nội dung, xây dựng dự toán cụ thể và công khai trước Nhân dân theo đúng quy định”.

Người dân phát tâm công đức tại Đình Phú Vinh (xã Hội Thịnh), góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh của di tích.

Thực tiễn cho thấy, khi nguồn tiền công đức được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và có sự giám sát của cộng đồng, niềm tin của Nhân dân ngày càng được củng cố. Đây không chỉ là yêu cầu về tài chính mà còn là cách để gìn giữ sự tôn nghiêm chốn tâm linh, bảo tồn giá trị di tích và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Nguyễn Toàn