{title}
{publish}
{head}
Bộ Nội vụ đã có phản hồi liên quan đến quy định về việc tiếp nhận Bí thư Chi bộ vào làm công chức.
Bộ Nội vụ nêu quy định để Bí thư Chi bộ đủ 5 năm công tác có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trước đây, ông Trần Văn Bình (tên nhân vật được thay đổi) là người hoạt động không chuyên trách.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông được điều động, chuyển công tác về giữ chức Bí thư Chi bộ ấp.
Hiện ông Bình băn khoăn liệu ông có thuộc diện được xem xét tiếp nhận vào công chức theo Nghị định 170 hay không.
Liên quan đến kiến nghị của ông Bình, Bộ Nội vụ đã có phản hồi trên Cổng thông tin điện tử.
Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP thì trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này), làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức.
Trường hợp có vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo phân cấp về quản lý viên chức.
Theo laodong.vn
Vụ nghi xịt thuốc mê cướp tài sản ở Đắk Lắk đăng tải trên mạng xã hội đã được cơ quan chức năng kết luận là sai sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh và xử lý chủ tài...
Đề án nêu rõ việc hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phục vụ 100% nhiệm vụ quản lý.
Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian.
Để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, người dân, chủ phương tiện cần đăng nhập vào địa chỉ tra cứu:
Thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026, các chiến sĩ sẽ được hưởng chính sách trợ cấp và hỗ trợ việc làm theo quy định mới.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm của đơn...
Tại Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chính phủ sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh...