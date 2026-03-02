Toà soạn - Bạn đọc
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bí thư Chi bộ đủ 5 năm công tác có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức

Bộ Nội vụ đã có phản hồi liên quan đến quy định về việc tiếp nhận Bí thư Chi bộ vào làm công chức.

Bí thư Chi bộ đủ 5 năm công tác có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức

Bộ Nội vụ nêu quy định để Bí thư Chi bộ đủ 5 năm công tác có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đây, ông Trần Văn Bình (tên nhân vật được thay đổi) là người hoạt động không chuyên trách.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông được điều động, chuyển công tác về giữ chức Bí thư Chi bộ ấp.

Hiện ông Bình băn khoăn liệu ông có thuộc diện được xem xét tiếp nhận vào công chức theo Nghị định 170 hay không.

Liên quan đến kiến nghị của ông Bình, Bộ Nội vụ đã có phản hồi trên Cổng thông tin điện tử.

Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP thì trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này), làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức.

Trường hợp có vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo phân cấp về quản lý viên chức.

Theo laodong.vn


Theo laodong.vn

 Từ khóa: Công chức tiếp nhận Quy định bí thư chi bộ Bộ nội vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Công việc Điều động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long