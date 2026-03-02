Bí thư Chi bộ đủ 5 năm công tác có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức

Bộ Nội vụ đã có phản hồi liên quan đến quy định về việc tiếp nhận Bí thư Chi bộ vào làm công chức.

Bộ Nội vụ nêu quy định để Bí thư Chi bộ đủ 5 năm công tác có thể được xem xét tiếp nhận vào công chức. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đây, ông Trần Văn Bình (tên nhân vật được thay đổi) là người hoạt động không chuyên trách.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông được điều động, chuyển công tác về giữ chức Bí thư Chi bộ ấp.

Hiện ông Bình băn khoăn liệu ông có thuộc diện được xem xét tiếp nhận vào công chức theo Nghị định 170 hay không.

Liên quan đến kiến nghị của ông Bình, Bộ Nội vụ đã có phản hồi trên Cổng thông tin điện tử.

Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP thì trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này), làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức.

Trường hợp có vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo phân cấp về quản lý viên chức.

