Hướng dẫn tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, người dân, chủ phương tiện cần đăng nhập vào địa chỉ tra cứu: https://gcndangkiem.vr.org.vn
Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa công bố địa chỉ tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng chính thức từ ngày 1/3.
Từ ngày 1/3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.
Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện
Để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, người dân, chủ phương tiện cần đăng nhập vào địa chỉ tra cứu: https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bước tiếp theo, nhập chính xác thông tin của phương tiện bao gồm: Biển đăng ký (VD: 29A01234T, màu biển (T - trắng; X - xanh; V- vàng)); số khung (nhập 6 số cuối số khung); loại phương tiện (xe cơ giới/xe máy chuyên dùng). Sau đó, nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả cần tìm.
Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4...), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác.
Đồng thời, tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên web để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).
Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.
Việc triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận. Đồng thời, tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng...
Theo chinhphu.vn
