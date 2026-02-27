Toà soạn - Bạn đọc
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

Tại Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chính phủ sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; bổ sung quy định về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

Chính phủ ban hành Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; bổ sung quy định về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP như sau:

Sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

"a) Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

Bổ sung hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố

"8a. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố

Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

Sửa đổi hệ số chức danh lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

"11.1. Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

a) Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

b) Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

Theo chinhphu.vn


Theo chinhphu.vn

 Từ khóa: Lãnh đạo sửa đổi bổ sung Đặc khu Lực lượng vũ trang phường ubnd xã Thanh tra công chức viên chức Quy định mới Cán bộ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long