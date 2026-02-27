Quy định mới về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu

Tại Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chính phủ sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; bổ sung quy định về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Chính phủ ban hành Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ; bổ sung quy định về hệ số phụ cấp lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP như sau:

Sửa đổi, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

"a) Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

Bổ sung hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố

"8a. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố

Sửa đổi hệ số chức danh lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

"11.1. Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

a) Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

b) Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

Theo chinhphu.vn