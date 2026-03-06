Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày và dịp 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày do nối tiếp với nghỉ hàng tuần, nghỉ bù theo quy định, xen giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc.

Bộ luật Lao động quy định giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ một ngày. Ngày 10/3 Âm lịch rơi vào chủ nhật 26/4, theo quy định sẽ được nghỉ bù vào thứ hai 27/4. Vì thế kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày 25-27/4.

Sau giỗ Tổ, người lao động đi làm bình thường ngày 28-29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Dịp 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức, thêm hai ngày cuối tuần nên tổng ngày nghỉ là 4, từ thứ năm 30/4 đến chủ nhật 3/5.

Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng Tư cách nhau hai ngày làm việc bình thường 28-29/4. Đồ họa: Tạ Lư

Những cơ quan nghỉ theo lịch này được yêu cầu bố trí người ứng trực, xử lý việc đột xuất; đơn vị không nghỉ cố định hai ngày cuối tuần thì căn cứ kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp cho người lao động.

Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày.

Đường phố TP HCM rực rỡ màu cờ dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, tháng 4/2025. Ảnh: Khương Nguyễn

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1 thống nhất chọn 24/11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Chính phủ giao bộ ngành liên quan cụ thể hóa chủ trương khi sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động. Chính sách nhằm tạo điều kiện để nhân dân nâng cao khả năng hưởng thụ văn hóa, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Nguồn vnexpress.net