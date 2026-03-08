Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 436

{title}
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00 qua địa phận các xã Mường Bi, Toàn Thắng) được triển khai từ đầu năm 2022, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn, vướng mắc, dự án đã chậm tiến độ hơn 2 năm, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và là rào cản trong phát triển kinh tế địa phương. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường là yêu cầu cấp thiết nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm nền, mở rộng bề mặt đường tỉnh 436 đoạn qua khu vực xã Toàn Thắng.
Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 đã được tái khởi động khi chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc san gạt, tạo mặt bằng sạch để thi công nền đường. Việc dự án được triển khai trở lại là niềm mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong thời gian dài.
Khảo sát thực tế trên tuyến đường tỉnh 436 cho thấy, nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc và sụt lún. Việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa.
Chị Bùi Thị Sinh, xã Mường Bi chia sẻ: “Mỗi ngày đi trên tuyến đường tỉnh 436 rất vất vả, trời nắng bụi bặm, trời mưa bùn đất lầy lội. Người dân mong tuyến đường sớm được hoàn thành để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn”.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình (cũ) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khu vực Hòa Bình được ủy thác quản lý dự án. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 568 - Công ty Cổ phần Xây dựng Lạc Việt.
Theo báo cáo mới nhất về tình hình triển khai, tính đến thời điểm hiện tại, giá trị khối lượng hoàn thành toàn dự án đạt 65,881/189,441 tỷ đồng, tương đương khoảng 34% giá trị hợp đồng. Dự án đã hoàn thành cơ bản 4/4 cầu trên tuyến gồm: cầu Mường Lầm, cầu Cò Pải, cầu U và cầu Thé.
Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã chi trả cho 374/400 hộ dân, cá nhân bị ảnh hưởng với tổng số tiền hơn 33,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã bàn giao 6,3km/7km, đạt 90% tổng chiều dài toàn tuyến. Tuy nhiên, đơn vị thi công mới triển khai làm nền được 2,6km, phần còn lại vẫn còn những khó khăn trong việc tạo mặt bằng sạch.
Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc, phải dừng thi công trong thời gian dài do thiếu nguồn đất đắp. Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan đến khai thác mỏ đất đắp làm kéo dài thời gian triển khai thi công dự án.
Hiện nay, toàn tuyến còn khoảng 0,7/7km (diện tích 2,88/18,34ha) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, hệ thống cột điện, đường dây điện chưa được di dời theo tiến độ; công tác hỗ trợ di dân tái định cư còn chậm. Việc xây dựng khu tái định cư cho Nhân dân đang được địa phương gấp rút triển khai.
Máy móc được huy động đẩy nhanh việc san gạt, tạo mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.
Ông Vũ Việt Đức - Phó Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khu vực Hòa Bình cho biết: "Công tác giải phóng mặt bằng hiện là yếu tố then chốt quyết định tiến độ dự án. Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục còn lại".
Việc xây dựng khu tái định cư cũng được đẩy nhanh nhằm giúp các hộ dân thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống. Dự kiến, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đức Anh
