Cấp thiết xây dựng các công trình nước sạch tại xã Dũng Tiến

Dũng Tiến là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn. Toàn xã có gần 20.000 nhân khẩu, trên 4.200 hộ, trong đó có đến hơn 30% tổng số hộ dân khó khăn vì nước sinh hoạt. Thực tế đó đã tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân trên địa bàn. Việc xây dựng các công trình nước sạch là việc làm cấp thiết nhằm giải quyết những trăn trở, khó khăn về thiếu nước sạch diễn ra bấy lâu nay.

Đường ống dẫn nước kéo chằng chịt tại xóm Thượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trăn trở nguồn nước sinh hoạt

Khảo sát thực tế tại xóm Thượng cho thấy, trong gần 200 hộ dân, khoảng 60% hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sinh hoạt. Để khắc phục, nhiều hộ phải dẫn nước từ các khe, mạch nước trên đồi cao về sử dụng.

Theo ông Bùi Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm Thượng, khu vực này khan hiếm mạch nước ngầm, nhiều hộ khoan giếng nhưng không hiệu quả. Phần lớn người dân buộc phải sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua kiểm nghiệm để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Tại xóm Cuối, ông Bùi Văn Huy cho biết, các cơ quan chức năng từng kiểm tra và kết luận nguồn nước đang sử dụng bị nhiễm chì, đá vôi, than..., chỉ phù hợp cho tưới tiêu, không đảm bảo ăn uống. Để tạm thời khắc phục, gia đình ông phải xây bể lắng lọc bằng các lớp cát, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn nước giếng khoan có màu đục, chưa qua kiểm nghiệm tiềm ẩn nguy cơ đến sức khỏe của người dân trên địa bàn xã Dũng Tiến.

Để khắc phục những khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, nhiều năm qua, các hộ dân loay hoay tìm kiếm các mạch nước ngầm, mó nước trên núi cao để dẫn về bể chứa của gia đình để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên để đào giếng dao động từ 10-20 triệu đồng, 30-40 triệu đồng đối với giếng khoan. Đây là nguồn chi phí lớn mà không phải hộ gia đình nào cũng có thể đáp ứng được.

Đối với các hộ gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì kéo nước từ mó trên núi cao về sử dụng là phương án tiết kiệm và hiệu quả nhất. Do địa hình cách trở, nhiều xóm nằm cách xa nguồn nước từ 4-5km nên chi phí mua dây dẫn cũng phát sinh.

Quá trình kéo nước, hệ thống các đường ống dẫn kéo chằng chịt hoặc chôn dưới đất theo các tuyến đường giao thông gây mất mỹ quan, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.

Nguồn nước cũng không ổn định do các đường ống dẫn thường xuyên bị trâu, bò dẫm đạp. Các hộ gia đình phải cắt cử nhau để kiểm tra thường xuyên để nguồn nước lưu thông ổn định.

Tránh lãng phí các công trình nước sạch

Xã Dũng Tiến có 23 xóm, trong đó nhiều xóm còn gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt như Cuối, Chạo, Thượng, Đồng Hòa, Mư, Bãi Khoai, Mý Đông... Nguyên nhân chủ yếu do địa hình không đồng đều, phần lớn là núi đá vôi, gây khó khăn trong việc khai thác các mạch nước ngầm.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, trên địa bàn đã xây dựng 5 công trình nước sạch. Tuy nhiên, do dân cư đông, các công trình này hiện chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, vào mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 hằng năm, nhiều hộ dân thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Các hộ dân xóm Cuối xây dựng bể lắng lọc qua các tầng cát thô, cát mịn để lọc nước sinh hoạt.

Khảo sát thực tế cho thấy, công trình nước sinh hoạt xóm Nuông được đầu tư xây dựng từ năm 2004 bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và sự đóng góp của Nhân dân, ban đầu phục vụ khoảng 50 hộ dân trong xóm. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, bể nước đầu nguồn đã xuống cấp, hư hỏng; đập dâng đầu nguồn bị vỡ do mưa lũ.

Hệ thống đường ống cấp nước cũng bị xuống cấp, rò rỉ tại nhiều vị trí, không bảo đảm cung cấp nước, nhất là trong mùa khô, ảnh hưởng đến hiệu quả công trình và chất lượng nước sinh hoạt của người dân.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đề xuất sửa chữa đập dâng đầu nguồn, bể chứa, bể lọc; thay thế toàn bộ tuyến ống dẫn nước bị hư hỏng và bổ sung khoảng 5km đường ống, nhằm nâng số hộ được cấp nước từ công trình từ 50 hộ xóm Nuông lên khoảng 450 hộ thuộc các xóm Nuông, Mý Thượng và Suối Thượng.

Công trình nước sinh hoạt xóm Nuông hiện đã xuống cấp, hư hỏng và không phát huy hiệu quả.

Theo đồng chí Bùi Thị Hiền - Trưởng phòng Kinh tế xã Dũng Tiến, nước sinh hoạt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống người dân và là một trong những tiêu chí trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Mặc dù trên địa bàn đã có các công trình nước sạch, song hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Thời gian tới, Phòng Kinh tế tiếp tục tham mưu UBND xã quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống nước sạch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng hiệu quả các công trình hiện có; đồng thời tăng cường phối hợp với các thôn, xóm trong công tác giám sát, bảo vệ nguồn nước, nhằm sớm bảo đảm nguồn nước sạch hợp vệ sinh, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Anh