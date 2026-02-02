Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 105 đảng viên phường Hòa Bình

Chiều 2/2, Đảng ủy phường Hòa Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đợt này, Đảng bộ phường Hòa Bình có 105 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng; trong đó có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ phường Hòa Bình và Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (cũ).

Đặc biệt, trong số các đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có đồng chí Nguyễn Văn Quang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (cũ). Trải qua hơn 35 năm công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần gương mẫu của người đảng viên, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ, lâu dài của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí khẳng định, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm tự hào của gia đình, Chi bộ, Đảng bộ cơ sở mà còn là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Hòa Bình tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng; đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, uy tín, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Hoà Bình trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bùi Đức Hinh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đảng viên và gia đình; chúc các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Hồng Duyên