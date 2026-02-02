Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn

Chiều 2/2, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Phon Súc In Thạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn sang thăm và chúc Tết cổ truyền của Việt Nam đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội XIV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hủa Phăn.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Quách tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tiếp.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi tiếp.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Hủa Phăn; chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Phú Thọ và Hủa Phăn ngày càng phát triển bền chặt và hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; kết quả Đại hội XIV của Đảng, những định hướng lớn của Đảng để đạt mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Đặc biệt, thời gian gần đây, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới đã và đang tạo lập khuôn khổ chính trị quan trọng, giúp các bộ, ngành và địa phương chủ động, tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác quốc tế; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh tham dự buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Nhắc lại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Hòa Bình - Hủa Phăn trước đây, Phú Thọ - Hủa Phăn ngày nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung, trong sáng đã được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp; là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, hai Nhà nước, hai Đảng đã và đang được gìn giữ, phát huy và trao truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Phú Thọ luôn làm hết sức để góp phần vun đắp quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Tháng 3/2014, tỉnh Hòa Bình (cũ) và tỉnh Hủa Phăn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh.

Trong những năm qua, mặc dù chịu tác động của tình hình khu vực và quốc tế, hai bên vẫn duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác thiết thực, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Phú Thọ (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Với không gian phát triển rộng mở hơn, nguồn lực đa dạng hơn và tiềm năng liên kết vùng ngày càng mạnh mẽ, tỉnh Phú Thọ mới xác định rõ quan điểm tiếp tục kế thừa, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã được xây dựng trước đây, trong đó có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tốt đẹp với tỉnh Hủa Phăn, trên cơ sở tuân thủ pháp luật của mỗi nước và phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cả hai bên.

Chia sẻ với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn về những kết quả nổi bật mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2025, những định hướng lớn của tỉnh trong năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh cùng nhau nỗ lực tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giao lưu nhân dân, quốc phòng, an ninh, cùng nhau đóng góp cho môi trường hoà bình của khu vực, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương trân trọng chuyển lời mời đến đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hủa Phăn sớm sang thăm, làm việc tại Phú Thọ. Chúc chương trình hội đàm giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hủa Phăn sẽ thành công tốt đẹp; mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng sâu rộng hơn trên các lĩnh vực. Chúc tình hữu nghị anh em Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phon Súc In Thạ Vông bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi quay trở lại thăm Phú Thọ và ấn tượng khi sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có không gian phát triển lớn hơn với những bước phát triển mới mạnh mẽ, đột phá hơn.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn thay mặt Đoàn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông trân trọng cảm ơn tình cảm thân thiết, sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn cũng như sự giúp đỡ to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hòa Bình trước đây, tỉnh Phú Thọ ngày nay đối với tỉnh Hủa Phăn trong suốt những năm qua.

Đồng chí khẳng định, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đó đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Hủa Phăn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội...

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, du lịch, công nghiệp, trao đổi đoàn cấp cao. Qua đó, vun đắp cho mối tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, của tỉnh Hủa Phăn và Phú Thọ nói riêng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Phon Súc In Thạ Vông gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ năm mới, thắng lợi mới. Chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội XIV.

Đinh Vũ