Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần ấy, hội thảo cần bám sát nội dung các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Diễn văn bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội. Theo đó, tinh thần cốt lõi của các văn bản này đã được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả.

Từ tinh thần Văn kiện Đại hội XIV, các đại biểu cần thảo luận, làm rõ những nội dung mới, gắn liền các quyết sách chiến lược của Đảng đã được triển khai từ trước khi Đại hội XIV diễn ra. Đó là, việc đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm; lấy thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế cũng là các vấn đề cần chú trọng, phân tích.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gợi ý, trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng cần nghiên cứu, đề xuất thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) cụ thể cho từng cá nhân và đơn vị bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV mang tính thực chất, đo lường được, có lộ trình rõ ràng.

Tại 2 phiên thảo luận, nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc đã làm rõ những nội dung mới, quan trọng của Nghị quyết Văn kiện Đại hội XIV, đề ra các giải pháp thiết thực để nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội thảo.

Tại phiên tham luận: Đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào cuộc sống, các đại biểu thống nhất nhận định Văn kiện Đại hội XIV đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ dừng lại ở chủ trương, quan điểm mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo quản lý, cách thức tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Trọng tâm của tinh thần này là chuyển từ tư duy hành chính, mệnh lệnh sang tư duy kiến tạo, phát triển; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, luận giải nhiều vấn đề quan trọng như: Tinh thần tự chủ chiến lược; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phát biểu đề dẫn phiên thứ 2 tại hội thảo.

Trong phiên thứ 2 theo chương trình, các đại biểu thảo luận, làm rõ điểm đổi mới rất đáng chú ý của Đại hội XIV là việc ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết. Theo nhiều đại biểu, chủ trương này không đơn thuần là sự đổi mới về hình thức mà thể hiện một bước chuyển quan trọng về phương pháp tiếp cận. Đó là, chuyển mạnh từ tư duy chủ trương sang tư duy hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn, một số đại biểu nhìn nhận Đại hội thẳng thắn đánh giá thể chế vừa là điểm nghẽn lớn nhưng đồng thời cũng là khâu đột phá quan trọng. Quan điểm này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới phương thức quản trị, xóa bỏ cơ chế xin cho, tinh giản thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông hệ thống dữ liệu lớn và nâng cao kỷ luật thực thi.

Thông qua thảo luận, các ý kiến đã góp phần làm rõ hơn điều kiện nền tảng, những cơ chế then chốt và những cách làm hiệu quả để tinh thần hành động của Đại hội Đảng lần thứ XIV thực sự lan tỏa trong xã hội.

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tại hội thảo.

Kết luận tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đánh giá hội thảo thể hiện rất kịp thời, khẩn trương, phản ứng nhanh đúng với tinh thần của Trung ương lần này là hành động, không phải qua nhiều bước trung gian mà trực diện vào các vấn đề tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Tinh thần hành động của hội thảo thể hiện rõ trong sự thay đổi hình thức thảo luận và chất lượng của từng ý kiến đóng góp. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những đột phá chiến lược, từ đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân đến các vấn đề về an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chủ trì cần phối hợp truyền thông kết quả hội thảo, theo chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, hiện thực hóa kết quả nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào kế hoạch, chương trình hành động của từng cơ quan, đơn vị.

Theo nhandan.vn