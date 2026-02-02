Mường Động chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt tinh thần đó, xã Mường Động đã và đang tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, với quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Lãnh đạo UBND xã trao đổi về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngay từ sớm, Đảng ủy, UBND xã Mường Động đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử (UBBC) xã được thành lập kịp thời; các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, phương án tổ chức bầu cử được ban hành đầy đủ, cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi.

Đồng chí Nguyễn Khắc Long - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC xã cho biết: UBBC xã đã xây dựng biểu đồ theo dõi tiến độ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Công tác dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã được thực hiện thận trọng, khoa học; các hội nghị hiệp thương được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Đối với HĐND xã Mường Động, số lượng đại biểu được bầu là 25 đại biểu; số người được dự kiến giới thiệu ứng cử là 40 người. Cơ cấu, thành phần người ứng cử bảo đảm chất lượng và yêu cầu hướng dẫn: Nữ 14 người, chiếm 35%; người trẻ tuổi dưới 40 tuổi có 6 người, chiếm 15%; người ngoài Đảng 4 người, chiếm 10%; người dân tộc thiểu số 34 người, chiếm 85%; đại biểu tái cử 13 người, chiếm 32,5%. Đây là cơ sở quan trọng để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Cuối tháng 1/2026, xã Mường Động đã tổ chức hội nghị cử tri tại khối các trường học và cơ quan y tế xã để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan.

Số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt tỷ lệ rất cao; không có ý kiến khác và không phát sinh nội dung cần xác minh đối với người được giới thiệu ứng cử. Kết quả biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của cử tri nơi công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Để phục vụ hiệu quả cho công tác bầu cử, UBBC xã đã thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và 1 Tổ giúp việc. Đồng thời, xã thành lập 35 tổ bầu cử tương ứng với 35 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử. Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã được triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được xã đặc biệt chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu; những điểm mới của Luật Bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bầu cử.

Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc, toàn diện và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, là điều kiện vững chắc để Mường Động tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hương Lan