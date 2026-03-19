Triển khai quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến, triển khai quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đoàn Giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu Đảng ủy các xã, phường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành nội dung thảo luận.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung giám sát 4 nội dung gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết quan trọng của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 26 đoàn giám sát do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; thực hiện giám sát 152 tổ chức Đảng, trong đó, có 148 Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ tỉnh. Mốc thời gian giám sát bắt đầu từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm giám sát, thời hạn giám sát trong 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng được giám sát lần này tập trung làm rõ và triển khai hiệu quả 4 nội dung trọng tâm, gồm: Thực hiện các nghị quyết chiến lược; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời xây dựng kịch bản, giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đoàn giám sát cần tiếp cận theo hướng tổng thể, lồng ghép, tránh tách rời từng nội dung. Tinh thần giám sát phải bám sát đề cương đã được hướng dẫn và yêu cầu thực tiễn, trong đó đánh giá rõ những nội dung đã làm được, chưa làm được, đặc biệt là chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; coi kết quả giám sát là cơ sở quan trọng để chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, điểm nghẽn, phát huy những mô hình hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương lưu ý, việc giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh; tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; nêu cao tính tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đặc biệt, công tác giám sát không chỉ dừng lại ở một đợt mà sẽ được thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Đối với những trường hợp thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đinh Vũ