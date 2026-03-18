Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phát huy vai trò hạt nhân, khơi thông nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Quý I năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc triển khai sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết không chỉ tạo sự thống nhất cao về nhận thức mà còn xác lập tâm thế chủ động cho giai đoạn phát triển chiến lược.

Đối với tỉnh Phú Thọ, đây là thời điểm bản lề để cụ thể hóa các định hướng của Trung ương thành chương trình hành động phù hợp với thực tiễn địa phương. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo tại các cơ quan đầu não của tỉnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tiên phong trong tham mưu, điều hành, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển bền vững.

Nhìn lại quý I năm 2026, có thể thấy một tư duy nhất quán và xuyên suốt của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là lấy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV làm kim chỉ nam, gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế trong nước đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt. Đảng ủy đã phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều quyết sách quan trọng được ban hành sát thực tiễn, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế và nguồn lực.

Điểm sáng nổi bật trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các Đảng bộ trực thuộc đã phát huy tối đa vai trò giúp việc, đạt nhiều kết quả thực chất trên mọi lĩnh vực.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định. Đặc biệt, việc rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được đẩy mạnh; chủ động chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với tinh thần “không có vùng cấm”, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Lĩnh vực nội chính tiếp tục tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo chiến lược về phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2026 - 2030, góp phần giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Một điểm nhấn mang tính đột phá trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thời gian qua chính là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng. Việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ đơn thuần là đổi mới hình thức sinh hoạt mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý, giúp nâng cao tính tương tác, minh bạch và khoa học trong triển khai nhiệm vụ, là bước đột phá về phương thức lãnh đạo, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, mô hình điển hình tiên tiến như “Đảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ: Nêu gương - Chuẩn mực - Sáng tạo” là minh chứng cho tinh thần tự giác và trách nhiệm của người đảng viên trên Đất Tổ.

Công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người yếu thế.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan đảng tỉnh Phú Thọ, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quý II năm 2026, nhiệm vụ đặt ra càng nặng nề khi tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện các sự kiện chính trị - văn hóa lớn, đặc biệt là Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng, gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn địa phương, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ thành nguồn lực phát triển; đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, bảo đảm mọi chủ trương đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân.

Với những kết quả toàn diện đã đạt được, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ths Ngô Thị Bảo Ngọc

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh