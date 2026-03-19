Chuẩn bị kỹ lưỡng Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; cử tri tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại 3.705 khu vực bỏ phiếu, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, nghiêm túc; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 29 đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại các địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân và tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử kỹ cho các Tổ bầu cử, công tác bầu cử đã được tiến hành thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 99,91%, trong đó có tới 87/148 số xã, phường, đạt tỉ lệ 100%.

Kết quả bầu cử ghi nhận sự đồng thuận rất cao trong Nhân dân khi tỉnh Phú Thọ đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội và 85 đại biểu HĐND tỉnh. Tỷ lệ đại biểu có trình độ sau đại học đạt trên 82% đối với đại biểu Quốc hội và hơn 88% đối với cấp tỉnh.

Cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số và đại biểu trẻ tuổi đều đảm bảo. Ở cấp xã, toàn tỉnh đã bầu được 3.058 đại biểu, đạt tỷ lệ 99,87%. Đặc biệt, kỳ bầu cử lần này không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hay hủy kết quả do vi phạm.

Đồng chí Giám đốc Sở Nôi vụ Trần Việt Cường báo cáo sơ bộ kết quả cuộc bầu cử.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 85 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân.

Các đại biểu trúng cử đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác nhân sự, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp theo đúng quy định; bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất trước ngày 1/4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ quy trình trình Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh theo quy định; giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành nghị quyết xác nhận tư cách của những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời, nghiêm túc.

Đồng chí tin tưởng, với khí thế và kết quả đạt được, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đinh Vũ