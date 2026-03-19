Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo các chương trình hành động và chủ trương đầu tư cầu Hòa Bình 6

Ngày 19/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền; Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo Quy định về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy và Quy chế về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư theo hướng giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả thực chất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đầu mối trực tiếp phân loại, xử lý, bảo đảm thống nhất, kịp thời; việc phân loại đơn phải chính xác về bản chất, tránh nhầm lẫn giữa khiếu nại, tố cáo và phản ánh. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung về tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhằm kiểm soát tiến độ, bảo đảm liên thông giữa các cấp, các ngành.

Đối với công tác tiếp công dân, phải kết hợp chặt chẽ giữa giải quyết đúng quy định và tăng cường đối thoại, giải thích, tạo sự đồng thuận, không để phát sinh điểm nóng, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Mục tiêu đặt ra là giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi báo cáo về công tác cán bộ.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc báo cáo tại hội nghị.

Về Đề án phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2026-2030 do Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới, bao gồm cả các hội, đoàn thể, do đó cần tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đồng thời, chủ động ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động tốt các nguồn lực. Đồng chí yêu cầu rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong đề án theo hướng cụ thể, rõ ràng, có thể định lượng; xác định rõ nội dung trọng tâm, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ kế hoạch”.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương báo cáo Tờ trình tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực báo cáo Đề án phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Cũng trong chương trình, Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; xin chủ trương bố trí phân kho lưu trữ tài liệu của Đảng; tờ trình đề nghị ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong tình hình mới; Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Tờ trình tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Thuế và Kho bạc Nhà nước năm 2025, 2026; cấp kinh phí cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh; cấp bổ sung kinh phí phục vụ một số nhiệm vụ phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho Văn phòng UBND tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho Câu lạc bộ hưu trí tỉnh để tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; tờ trình về việc điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng “Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”.

Về nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh kế hoạch theo hướng tổ chức diễn tập theo cụm, vừa tiết kiệm nguồn lực và thời gian mà vẫn đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Đối với diễn tập điểm tại xã Đồng Lương vào đầu tháng 5/2026, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt rà soát, cân đối kinh phí, tránh lãng phí; Ban Chỉ đạo phải bám sát kế hoạch, triển khai nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo nội dung diễn tập khu vực phòng thủ.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (cũ), sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý dự án và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, đồng ý về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, cơ cấu nguồn vốn đầu tư và khả năng huy động nguồn vốn; đồng thời giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và phương án điều chỉnh; tổ chức quyết toán, bàn giao, vận hành công trình bảo đảm hiệu quả, đúng mục tiêu dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với chủ trương đầu tư dự án Cầu Hoà Bình 6 và đường dẫn thuộc thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình trước đây, báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy: Theo quy hoạch tại phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh có bố trí 2 cầu là Hòa Bình 6 và cầu Hòa Bình 7 qua sông Đà. Tuy nhiên, 2 cầu này chưa được đầu tư xây dựng.

Vì vậy, việc kết nối giao thông giữa hai bên bờ sông vẫn phải di chuyển bằng phà (bến phà Hợp Thành - Yên Mông), tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, giảm khả năng lưu thông. Để phát triển kinh tế - xã hội và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, tạo sự kết nối hệ thống giao thông thuận lợi giữa Hà Nội - Phú Thọ - Sơn La, giữa Ninh Bình - Phú Thọ - Sơn La, từ đó mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.

Đồng thời, có ý nghĩa đặc biệt đối với vùng Tây Bắc - khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc đầu tư Dự án cầu Hòa Bình 6 và đường dẫn thay thế cho bến phà Hợp Thành - Yên Mông là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo định hướng quy hoạch tỉnh, góp phần tổ chức và phát triển không gian đô thị các phường: Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn thuộc Tiểu vùng 5 - Phân vùng 3 (vùng đô thị Hòa Bình - Lương Sơn) theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng ý về chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Hòa Bình 6 và đường dẫn, với điểm đầu thuộc phường Kỳ Sơn, điểm cuối tại khu vực phường Tân Hòa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo thẩm quyền; bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, đất đai, quy hoạch, xây dựng và các quy định có liên quan; đáp ứng các quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài; không tiêu cực, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

Đinh Vũ