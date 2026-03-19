“Bông hồng thép” ngành Kiểm sát

Gần 15 năm gắn bó với ngành Kiểm sát, đồng chí Diệp Thị Thanh Tâm - cán bộ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Phú Thọ đã khẳng định hình ảnh một nữ cán bộ tư pháp không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà còn đầy nhiệt huyết, tận tụy, là tấm gương sáng trong thực thi pháp luật.

Năm 2011, tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, cô gái trẻ Diệp Thị Thanh Tâm mang theo hoài bão về sự công bằng và lẽ phải để “gia nhập” ngành Kiểm sát. Với tinh thần cầu thị, ý chí phấn đấu không ngừng, đồng chí đã từng bước khẳng định năng lực qua những nhiệm vụ khó khăn nhất.

Không dừng lại ở kiến thức nền tảng, năm 2018, Diệp Thị Thanh Tâm hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự. Đây cũng là năm đánh dấu cột mốc quan trọng khi đồng chí chính thức được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp. Với đồng chí Tâm, học tập không chỉ để nâng cao học hàm, mà là để xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc, giúp mỗi quyết định đưa ra đều “thấu tình, đạt lý”.

Trong môi trường tố tụng đầy áp lực, nữ Kiểm sát viên Diệp Thị Thanh Tâm luôn thể hiện rõ tư duy sắc sảo và bản lĩnh kiên cường. Trên cương vị thực hành quyền công tố, đồng chí luôn bám sát các hoạt động điều tra, đảm bảo mọi tình tiết của vụ án được xem xét một cách toàn diện, khách quan. “Mềm mỏng nhưng nguyên tắc, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết” - đó là nhận xét của đồng nghiệp khi nói về cách làm việc của đồng chí Tâm.

Trong quá trình kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng chí đã kịp thời phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm của các cơ quan chức năng để tham mưu ban hành kiến nghị, yêu cầu khắc phục. Những nỗ lực ấy không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào cán bộ ngành Kiểm sát.

Kiểm sát viên Diệp Thị Thanh Tâm luôn bản lĩnh, trách nhiệm với công việc.

Áp lực công việc của một đơn vị cấp khu vực là không hề nhỏ, nhất là khi các vụ án ngày càng có tính chất phức tạp. Tuy nhiên, bằng phương pháp làm việc khoa học và sự phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng chí Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sự ghi nhận xứng đáng nhất cho những nỗ lực bền bỉ ấy chính là các danh hiệu thi đua cao quý. Đặc biệt, trong hai năm liên tiếp (2024 và 2025), đồng chí đều vinh dự nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Không chỉ giỏi việc nước, đồng chí Tâm còn là người phụ nữ đảm đang, biết dung hòa khéo léo giữa công việc chuyên môn áp lực cao và trách nhiệm gia đình. Đồng chí luôn giữ gìn và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Hình ảnh một nữ Kiểm sát viên tận tụy, bản lĩnh, khéo léo của đồng chí Diệp Thị Thanh Tâm đã và đang lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành động lực để các cán bộ, công chức trẻ, nhất là nữ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân học tập, noi theo.

Trịnh Hoàng Miên - Viện KSND khu vực 11, Phú Thọ