Học và làm theo lời Bác từ những việc bình dị

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Trương Thị Việt Hồng - giáo viên Trường THPT Bình Xuyên (xã Bình Xuyên) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và gương mẫu trong đời sống hằng ngày. Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, cô đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp, trở thành tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo lời Bác trong ngành Giáo dục.

Sinh năm 1981, hiện là Tổ phó chuyên môn Tổ Toán - Tin, cô giáo Trương Thị Việt Hồng không chỉ được đồng nghiệp tin yêu bởi chuyên môn vững vàng mà còn bởi lối sống giản dị, gần gũi và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Với cô, việc học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính những hành động nhỏ trong giảng dạy và cuộc sống hằng ngày.

Cô giáo Trương Thị Việt Hồng nhiệt huyết truyền đạt kiến thức cho học sinh trong giờ học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Trong công tác chuyên môn, cô Hồng luôn chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng bộ môn Toán do cô phụ trách luôn duy trì ổn định với 100% học sinh đạt yêu cầu, trên 90% xếp loại khá, tốt, không có học sinh chưa đạt.

Trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT, cô tiếp tục khẳng định năng lực với những kết quả nổi bật. Năm học 2023 - 2024, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó 62% đạt từ 7 điểm trở lên, 33% đạt từ 8 điểm trở lên, không có học sinh dưới trung bình. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, trong 115 học sinh do cô trực tiếp giảng dạy, có 1 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, 42 học sinh đạt từ 8 điểm trở lên, 12 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, điểm trung bình đạt 7,25 - thuộc nhóm cao của trường, góp phần nâng cao vị thế chất lượng giáo dục.

Với phong cách gần gũi, trách nhiệm và tâm huyết, cô Trương Thị Việt Hồng luôn tạo không khí học tập sôi nổi, khơi dậy niềm say mê học tập trong mỗi học sinh.

Không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức, cô Hồng còn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện. Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô luôn gần gũi, kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô Hồng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với đồng nghiệp và học sinh. Không chỉ dừng lại ở lời nói, cô còn cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành; vận động học sinh thực hiện tốt nội quy, rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hiến máu nhân đạo nhiều năm liền... Những hành động tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Không ngừng học hỏi, cô Hồng còn là một trong những giáo viên tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ số, nền tảng học tập trực tuyến và trí tuệ nhân tạo đã giúp bài giảng trở nên sinh động, nâng cao khả năng tự học của học sinh. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô được công nhận và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Thầy Nguyễn Hùng Mạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Xuyên nhận xét: Cô giáo Trương Thị Việt Hồng là một trong những giáo viên tiêu biểu của nhà trường, luôn tận tụy, trách nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Không chỉ có chuyên môn vững vàng, cô còn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô luôn là tấm gương sáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo.

Với những nỗ lực không ngừng, trong 3 năm học liên tiếp, cô đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định sự cống hiến bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, nhà giáo.

Dương Chung