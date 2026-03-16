Cán bộ trẻ năng động và trách nhiệm

Trong phong trào thi đua của ngành Kiểm sát Nhân dân, nhiều cán bộ trẻ đã và đang khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bằng sự nỗ lực, tận tâm với nghề và phong cách làm việc năng động, đồng chí Lê Nhật Quang - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ đã trở thành một trong những gương điển hình tiên tiến của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Nhật Quang nghiên cứu hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng với nhiều bị can.

Sinh năm 1994 tại Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật với tấm bằng loại giỏi, đồng chí Quang được tuyển dụng vào công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Những ngày đầu công tác với cương vị chuyên viên nghiệp vụ tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, đồng chí luôn thể hiện tinh thần cầu thị, ham học hỏi, tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật và không ngừng rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

Với sự cố gắng, nỗ lực trong những năm tháng công tác, đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên theo quy định của Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Trên cương vị này, đồng chí đã trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong nhiều vụ án hình sự. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Lê Nhật Quang (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Với sự năng động của tuổi trẻ cùng tinh thần cầu thị, ham học hỏi và luôn hết mình vì công việc, đồng chí Lê Nhật Quang đã được Ban lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tin tưởng giao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ.

Là lãnh đạo trẻ, thời gian đầu đồng chí không khỏi có những áp lực, lo lắng trên cương vị mới, tuy nhiên với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đồng chí luôn chủ động tham mưu cho tập thể lãnh đạo trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các khâu công tác nghiệp vụ nhằm bảo đảm các chỉ tiêu được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Trong công tác chuyên môn, đồng chí đã trực tiếp tham gia kiểm sát, giải quyết nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm việc áp dụng pháp luật được chính xác, khách quan. Trong quá trình kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng chí đã kịp thời phát hiện vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng để ban hành kiến nghị, yêu cầu khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn.

Không chỉ là một cán bộ lãnh đạo tận tụy với công việc, đồng chí còn là người luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống sinh hoạt của anh em trong đơn vị. Với tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi, đồng chí thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp, giúp họ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với những nỗ lực và đóng góp trong công tác, nhiều năm liền đồng chí được tập thể đơn vị cũng như Ban lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tinh thần trách nhiệm, sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp đồng chí Lê Nhật Quang từng bước khẳng định năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Những kết quả đạt được của đồng chí là minh chứng sinh động cho hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, góp phần lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành Kiểm sát Nhân dân.

Trương Văn Hưng

(Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ)