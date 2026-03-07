Trung đoàn 753 làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn nâng cao chí khí chiến đấu, cố nhiên là phải học chính trị và quân sự, phải giữ thật nghiêm kỷ luật của quân đội, kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, nhiều năm qua, câu nói “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu xuyên suốt của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 753, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.

Là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng thường trực; đồng thời xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên của Trung đoàn và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 753 luôn xác định duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần là yếu tố then chốt để giữ vững kỷ luật. Từ tiếng còi báo thức mỗi sớm mai đến những giờ huấn luyện trên thao trường, mọi hoạt động đều tuân thủ chặt chẽ điều lệnh Quân đội. Kỷ luật dần trở thành nếp sống, thành thói quen tự giác. Nhờ đó, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị; xây dựng môi trường đoàn kết, dân chủ, mẫu mực - nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện điều lệnh cho chiến sĩ.

Trung tá Trần Trọng Hòa, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 753 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trung đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ các cấp. Công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật được thực hiện thường xuyên; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, tình hình kỷ luật luôn ổn định, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, nền nếp chính quy ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng Trung đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật không đơn thuần là mệnh lệnh hành chính, mà là quá trình bền bỉ, thường xuyên, được thực hiện thông qua tuyên truyền, nêu gương và xây dựng tình đồng chí, đồng đội. Khi người chỉ huy gương mẫu, chiến sĩ sẽ tự giác; khi nội quy trở thành thói quen, đơn vị sẽ tự nhiên đi vào nền nếp chính quy, mẫu mực.

Theo Thượng sĩ Đoàn Đức Lộc, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 753, việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình rèn luyện, học tập và công tác của mỗi quân nhân. “Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định, tôi đã từng bước hình thành ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ. Qua đó giúp tôi rèn luyện tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, cụ thể, tỉ mỉ; biết sắp xếp thời gian hợp lý, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và các quy định của đơn vị. Đồng thời, việc duy trì nền nếp còn giúp tôi nâng cao tinh thần tập thể, tăng cường đoàn kết, chủ động giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công việc cũng như sinh hoạt; giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện”, Thượng sĩ Đoàn Đức Lộc chia sẻ. Với những người lính trẻ, môi trường kỷ luật nghiêm minh nhưng đậm tình đồng đội chính là nơi hun đúc bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành. Khi rời doanh trại, họ mang theo sự tự tin, tác phong chuẩn mực và ý chí của người quân nhân cách mạng. Việc duy trì nghiêm kỷ luật đã góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra nội vụ, vệ sinh của chiến sĩ huấn luyện tại Trung đoàn 753.

Thiếu tá Phạm Hoàng Huynh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 753 khẳng định: Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, với cương vị được giao, tôi luôn coi trọng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; trong đó, duy trì nền nếp, chế độ ngày, tuần là khâu then chốt để rèn luyện ý thức, tác phong cho cán bộ, chiến sĩ. Tiểu đoàn đã quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chế độ theo thời gian biểu. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền; đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội về phương pháp duy trì nền nếp, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ có ý thức tự giác cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng Trung đoàn ngày càng chính quy, mẫu mực.

Nhờ giữ vững kỷ luật và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã cụ thể hóa nội dung thi đua sát với từng nhiệm vụ, từng đối tượng; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ nghiêm kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó 82,7% khá, giỏi; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, với 95,58% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” do Quân khu trao tặng năm 2025 không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong giữ vững kỷ luật quân đội của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 753.

Huy Thắng