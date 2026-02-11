Thầy Hà Trọng Bình - Dấu ấn học và làm theo lời Bác từ những việc làm cụ thể

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức hay những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà quan trọng hơn cả là được cụ thể hóa bằng hành động, bằng trách nhiệm và sự tận tụy trong từng vị trí công tác. Với thầy giáo Hà Trọng Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Liễn Sơn, xã Liên Hòa, việc học và làm theo Bác đã trở thành kim chỉ nam trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là trên cương vị người đứng đầu một ngôi trường từng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Sinh năm 1975, trưởng thành từ bục giảng, trải qua nhiều cương vị công tác trong ngành Giáo dục, thầy Hà Trọng Bình luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, thầy luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của tập thể, của học sinh và của ngành lên trên lợi ích cá nhân.

Thầy giáo Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thể hiện rõ việc học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể hằng ngày.

Nhận nhiệm vụ tại Trường THPT Liễn Sơn từ đầu năm 2021, thầy Bình phải đối mặt với một thực tế không ít trăn trở: Chất lượng giáo dục của nhà trường ở mức thấp; đội ngũ giáo viên còn tâm lý ngại đổi mới; kỷ cương, nền nếp học sinh chưa nghiêm. Trước những khó khăn đó, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thầy đã cùng tập thể Ban Giám hiệu từng bước tìm giải pháp tháo gỡ.

Một trong những việc làm thể hiện rõ phong cách của người đứng đầu là việc công khai số điện thoại cá nhân, email, mạng xã hội để lắng nghe ý kiến phản ánh của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Từ thực tiễn đó, nhà trường đã mạnh dạn điều chỉnh việc dạy học phù hợp với năng lực từng học sinh; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên với phương châm: “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà giáo”.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, thầy Bình luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn. Các khoản xã hội hóa, tài trợ được thực hiện công khai, minh bạch; việc họp phụ huynh để lắng nghe, chia sẻ, đồng hành vì sự tiến bộ của học sinh. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, thầy trực tiếp kêu gọi, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại kết quả rõ nét. Chỉ trong ba năm, Trường THPT Liễn Sơn đã vươn lên trở thành trường có chất lượng chuyên môn. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT tăng đều qua các năm; tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt trên 70%.

Trong mỗi giờ lên lớp, thầy Bình không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc học và làm theo Bác ở thầy Bình còn được thể hiện đậm nét qua tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia. Nhiều năm qua, thầy đã trực tiếp vận động hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, năm 2022 thầy đã viết thư kêu gọi vận động ủng hộ học sinh Dương Bích Lệ Chi bị mắc bệnh hiểm nghèo được tổng số tiền 135 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân ủng hộ Tết cho học sinh nghèo với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Không những vậy, thầy còn trích một khoản tiền lương của bản thân để thưởng cho học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh là 2 triệu đồng/giải nhất. Đối với giáo viên có học sinh đạt giải nhất, thầy cũng thưởng 2 triệu đồng/giải. Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được thầy Bình cùng tập thể giáo viên trong nhà trường tích cực vận động. Đến nay, tổng nguồn quỹ đạt gần 900 triệu đồng từ sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, cựu học sinh và các nhà hảo tâm.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, thầy Hà Trọng Bình luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên trong các chi bộ. Nhờ đó, nhiều năm liền Đảng bộ Trường THPT Liễn Sơn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, thầy giáo Hà Trọng Bình đã góp phần thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng đổi mới trong cán bộ, giáo viên nhà trường. Hình ảnh người Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tận tâm, trách nhiệm, nhân ái ấy chính là minh chứng sinh động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - bắt đầu từ những điều giản dị nhưng bền bỉ, lâu dài.

Dương Chung