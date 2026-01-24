Xã Xuân Lãng học và làm theo Bác từ những việc cụ thể

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu chính trị thường xuyên mà đã trở thành việc làm tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân xã Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ). Thông qua những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, Đảng bộ xã đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Học Bác, cán bộ xã Xuân Lãng xuống tận cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Xã Xuân Lãng được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã, thị trấn cũ, đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy xã xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt trên 95%, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Nội dung học Bác không dừng lại ở khẩu hiệu mà được đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với tự phê bình và phê bình, với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ, gắn chặt với việc học tập và làm theo Bác. Những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống được uốn nắn kịp thời; tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, ngày càng được phát huy rõ nét.

Học Bác ở Xuân Lãng được thể hiện rõ nét qua việc đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân. Chính quyền xã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; duy trì hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời trên 95% đơn thư khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, trở thành điểm nhấn trong việc làm theo Bác. Toàn xã đã xây dựng trên 100 mô hình dân vận khéo, tiêu biểu như: Vận động xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa tại các thôn, mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Đoàn thanh niên với an sinh cộng đồng”... Những mô hình này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, việc học Bác được thể hiện qua những hành động cụ thể, thiết thực. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết được triển khai hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần “lấy dân làm gốc” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã đã gắn việc học và làm theo Bác với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hiện nay, Đảng bộ xã có 69 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 1.876 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 95%; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 243 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Việc sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương. Qua kiểm tra, giám sát, nhiều hạn chế, khuyết điểm được kịp thời chấn chỉnh, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Học và làm theo Bác, chị Nguyễn Thị Hạnh, khu Nhân Vực, xã Xuân Lãng đầu tư trồng các loại hoa trên diện tích đất canh tác của gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc học và làm theo Bác ở Xuân Lãng còn được thể hiện sinh động qua những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 55%, dịch vụ 25%, nông nghiệp 20%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 62 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt trên 1.058 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với học Bác ngày càng đi vào chiều sâu; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.

Đồng chí Phan Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cho biết: Học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi, thiết thực. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, gắn việc học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Xuân Lãng đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Dương Chung