Dấu ấn người cán bộ Đoàn xã Đỗ Trường Thọ

Trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Đỗ Trường Thọ - Bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Xá trước đây, hiện nay là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bản Nguyên là thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo. Với những đóng góp cho công tác thanh niên và xây dựng nông thôn mới, anh Thọ vinh dự được vinh danh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025”.

Anh Đỗ Trường Thọ được vinh danh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025”. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Học Bác bằng hành động thiết thực

Trong giai đoạn 2016 - 2025, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được anh Đỗ Trường Thọ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cương vị người đứng đầu tổ chức Đoàn và Hội Nông dân xã, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xác định rõ vai trò nòng cốt của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, anh Thọ luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Từ chủ trương của Đảng ủy xã về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2021 và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư thông minh giai đoạn 2021 - 2025, anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã cụ thể hóa thành nhiều công trình, phần việc thanh niên sát thực tiễn. Nổi bật là việc trực tiếp chỉ đạo chăm sóc, duy trì hiệu quả tuyến Đường hoa Thanh niên, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; xây dựng, duy trì 15 điểm vui chơi, thể thao cho thanh thiếu nhi và Nhân dân tại các khu dân cư, trường học; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ xã và tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều công trình, phần việc được đoàn viên, thanh niên xã đảm nhận, góp phần xây dựng làng quê đáng sống.

Đặc biệt, mô hình “Làng quê đáng sống” tại làng Cao Xá do anh tham mưu xây dựng đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa. Mô hình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn cảnh quan, môi trường sống. Đoàn xã còn triển khai nhiều công trình thanh niên ý nghĩa như: “Hàng cây thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, mô hình “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng” với tổng trị giá trên 150 triệu đồng, được các cấp, ngành và Nhân dân đánh giá cao. Các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” đã thu hút hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia trồng, chăm sóc hàng cây thanh niên; gắn biển và đảm nhận tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; vệ sinh môi trường tuyến đường do thanh niên đảm nhận, trồng mới trên 10.000 cây xanh. Thông qua những hoạt động thiết thực của ĐVTN đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vì cộng đồng.

Những năm qua, anh Đỗ Trường Thọ cùng Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của ĐVTN, thiếu nhiên, nhi đồng. Tiêu biểu như chương trình “Nâng bước em đến trường”, suốt 10 năm qua, chương trình đã hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Đoàn xã cũng đã xây dựng, bàn giao 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi với kinh phí gần 200 triệu đồng. Năm 2024, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã vận động xã hội hóa được 250 triệu đồng để nâng cấp sân vận động ven đê Cao Xá, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên và Nhân dân.

Từ phong trào thanh niên đến động lực phát triển nông thôn mới bền vững

Từng là quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh xã, anh Đỗ Trường Thọ luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tinh thần ấy được anh vận dụng linh hoạt trong công tác thanh vận, gắn phong trào Đoàn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Hằng năm, anh trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân; chỉ đạo các chi đoàn phối hợp khu dân cư thăm hỏi, động viên, tặng quà, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời, anh tham mưu Đảng ủy tổ chức các hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đoàn viên thanh niên xã chung tay bảo vệ môi trường

Từ thực tiễn hoạt động, anh đã đề xuất và triển khai hiệu quả mô hình giải pháp “Tham mưu - Phối hợp - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, lấy thanh niên làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, từ năm 2016 - 2025, tổng nguồn lực xã hội hóa huy động cho các chương trình, phong trào Đoàn đạt trên 1 tỷ đồng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của cán bộ, đoàn viên và Nhân dân.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Xá (cũ), anh Đỗ Trường Thọ phát huy kinh nghiệm từ phong trào thanh niên để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Nhiều mô hình hiệu quả được hình thành như: Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Cao Xá; 2 tổ hội nghề nghiệp (trồng rau an toàn, nuôi cá thương phẩm), Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật có sự tham gia của 50 thành viên. Cùng với đó, anh tích cực vận động hội viên hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí trên 1 tỷ đồng xây dựng các mô hình nông thôn mới như: Hàng cây, đường hoa nông dân, ánh sáng quê tôi, tiếng kẻng vệ sinh môi trường.

... và xây dựng đường hoa thanh niên.

Song song với đó, anh vận động nông dân mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả. Đến tháng 5/2025 đã hỗ trợ 5 hộ xây mới, sửa chữa nhà ở.

Với những đóng góp tích cực, tâm huyết, anh Đỗ Trường Thọ nhiều năm liền được Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Trung ương Đoàn Thanh niên, Đảng bộ xã Cao Xá (cũ) khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được vinh danh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” là sự ghi nhận xứng đáng cho cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu Đỗ Trường Thọ, người đã và đang góp phần thắp lên khát vọng cống hiến, dựng xây những làng quê đáng sống trên quê hương Phú Thọ.

Thái Sơn