Điểm sáng làm theo Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Khắc ghi lời dạy của Bác, Trường THPT Hạ Hòa đóng chân trên địa bàn xã Hạ Hòa không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy chất lượng giáo dục, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh và khẳng định vị thế là điểm sáng thi đua của ngành Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ.

Giáo viên nhà trường không ngừng cập nhật kiến thức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Đồng chí Nguyễn Anh Tuân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa khẳng định: Thi đua làm theo lời Bác trước hết phải xuất phát từ ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực thi nhiệm vụ. Thi đua không chạy theo thành tích đơn thuần mà là quá trình tổ chức khoa học, quản lý hiệu quả, dạy học thực chất, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ toàn diện của học sinh làm thước đo. Quán triệt quan điểm đó, Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, mỗi nhiệm vụ chuyên môn đều được cụ thể hóa bằng kế hoạch tuần, tháng, quý, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác chuyên môn với các phong trào thi đua. Nhà trường chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn, thường xuyên tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Trong triển khai phong trào thi đua, vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên được phát huy mạnh mẽ nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học. Nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai thiết thực, hiệu quả, như: “Dạy tốt – Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Các phong trào được gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác kiểm tra, đánh giá thi đua được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan; việc sơ kết, tổng kết, biểu dương được tiến hành kịp thời, tạo sức lan tỏa trong toàn trường. Với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tận tụy trong giảng dạy và giáo dục. Nhiều thầy cô giáo tự nguyện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, ôn thi tốt nghiệp THPT và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Trong 5 năm qua, nhà trường có 78 sáng kiến cấp cơ sở, 8 sáng kiến cấp ngành, cùng nhiều bài báo khoa học và sách chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy và uy tín chuyên môn. Song song với nhiệm vụ dạy học, Trường THPT Hạ Hòa chú trọng giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động ngoại khóa, phát triển các loại hình câu lạc bộ ... Nhờ đó, học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất và nhân cách; nhiều năm liền, nhà trường không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội.

Từ việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, Trường THPT Hạ Hòa đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Chỉ tính trong năm học 2024- 2025, trường có trên 95% học sinh có hạnh kiểm tốt, trên 90% học sinh có học lực khá, giỏi; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 49 giải, đạt tỷ lệ 92,43%, xếp thứ 7/36 trường THPT công lập toàn tỉnh. 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, xếp thứ 3/36 trường trước sáp nhập và thứ 18/115 trường sau sáp nhập; trên 95% học sinh đỗ đại học, trong đó tỷ lệ đỗ nguyện vọng 1 đạt trên 90%. Trường có 4/4 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm đạt giải quốc gia. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, dạy và học; chuẩn bị tiếp nhận và đưa vào sử dụng phòng học LAB STEM đạt chuẩn quốc tế do Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm thường xuyên. Năm 2025, Chi bộ kết nạp 6 đảng viên, trong đó có 5 học sinh lớp 12. Chi bộ nhà trường được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hạ Hòa xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua làm theo lời Bác của Trường THPT Hạ Hòa thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nhà trường phát triển toàn diện, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng giáo dục. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, Trường THPT Hạ Hòa tiếp tục khẳng định là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục - Đào tạo của tỉnh.

Anh Thơ