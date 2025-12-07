Công an xã Lâm Thao vì Nhân dân phục vụ

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Lâm Thao luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Ngay từ ngày thành lập 1/7/2025, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, là nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Lâm Thao tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Vũ Duệ...

Thượng tá Đỗ Văn Quang - Trưởng Công an xã chia sẻ: “Chúng tôi học Bác từ những việc bình thường hàng ngày: Kính trọng Nhân dân, làm việc tận tụy, xử lý công việc khách quan, công minh. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn luyện, sức mạnh ấy nhân lên cho cả tập thể. Trên cơ sở đó, Công an xã luôn đề cao nguyên tắc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là động lực để xây dựng tác phong chuẩn mực trong toàn đơn vị”. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại với Nhân dân, nắm chắc tình hình từng khu dân cư để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực; tuần tra khép kín; tăng cường tiếp xúc và trao đổi thông tin với người dân cũng như các tổ chức tự quản ở cơ sở. Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị quán triệt phương châm “kiên quyết, khôn khéo” mà Bác Hồ từng dạy, từ tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh đến lập hồ sơ, xử lý vụ việc, cán bộ chiến sĩ đều thực hiện thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân.

Với những vụ án phức tạp, Công an xã chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp chuyên sâu. Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự được triển khai với tinh thần tận tụy, chính xác và khoa học, thể hiện rõ phong cách Hồ Chí Minh. Việc cấp căn cước công dân và hỗ trợ định danh điện tử không chỉ được thực hiện nhanh chóng mà còn cử cán bộ đến tận nhà giúp đỡ người già, người yếu thế hoàn tất thủ tục, tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện trong lòng Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phòng cháy chữa cháy cũng được tổ chức đồng bộ, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước.

Nhờ công tác quản lý chặt chẽ và nắm sát địa bàn, từ khi thành lập đến nay, Công an xã Lâm Thao đã phát hiện 10 vụ việc vi phạm pháp luật, làm rõ 100% số vụ, trong đó 5 vụ với 8 bị can được chuyển Công an tỉnh thụ lý điều tra. Nổi bật là vụ việc trên không gian mạng: Công an xã phát hiện Q.V.Q - sinh năm 1987, khu 7, xã Lâm Thao sử dụng Internet đánh bạc trực tuyến. Từ 6h - 14h ngày 30/8/2025, Q.V.Q đăng nhập điện thoại vào trang https://i.hit.club, chơi xóc đĩa trực tuyến liên tục 12 phiên, tổng số tiền đánh bạc trên 92 triệu đồng. Ngày 13/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Q.V.Q về tội Đánh bạc theo điểm C, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự; hồ sơ tiếp tục được điều tra, xử lý.

Mới đây, ngày 3/10, trong quá trình tuần tra tại khu Lâm Nghĩa, Công an xã phát hiện Đ.M.T. (sinh năm 1997) và N.V.H. (sinh năm 1995) có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, phát hiện Đ.M.T. cầm túi nilon chứa 3 túi nhỏ chất dạng sợi thực vật màu nâu vàng, giám định xác định là 5,854 gram ma túy tổng hợp Tobaco. Qua điều tra, Công an khám xét nơi ở của N.Đ.D (sinh năm 2001) thu 51,068 gram và N.Q.Đ (sinh năm 2004) thu 280,761 gram ma túy; cả hai khai nhận mua bán trái phép ma túy. Ngày 4 và 5/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt khẩn cấp N.Đ.D và N.Q.Đ; hiện các đối tượng đang bị tạm giữ, hồ sơ được chuyển Phòng PC04 Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý. Qua các vụ việc cho thấy tinh thần kiên quyết, khôn khéo và tinh tường của lực lượng trong đấu tranh với tội phạm, đặc biệt trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp.

...và hướng dẫn người dân thực hiện kê khai giải quyết thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực quản lý hành chính, Công an xã đã cấp hơn 3.400 căn cước công dân, hỗ trợ gần 3.900 hồ sơ định danh điện tử, kiểm tra cư trú tại hơn 369 hộ và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Công tác phòng cháy chữa cháy được triển khai nghiêm túc với 51 lượt kiểm tra, duy trì 29 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 4 điểm chữa cháy công cộng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản và hệ thống camera an ninh.

Những kết quả đạt được chính là minh chứng cho sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Thời gian tới, Công an xã Lâm Thao tiếp tục nâng cao kỷ luật, tăng cường phòng ngừa tội phạm, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Anh Thơ