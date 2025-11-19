Anh Nguyễn Mạnh Hà – Ngọn lửa tiên phong lan tỏa phong trào thi đua ở phường Thanh Miếu

Trải qua rất nhiều cương vị công tác, với tinh thần trách nhiệm cao, là người đi đầu và là động lực thúc đẩy, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, không đầu hàng trước khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và trở thành tấm gương để mọi người noi theo đó là anh Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Miếu.

Sinh ra và lớn lên ở phường Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ, anh Nguyễn Mạnh Hà rất gần gũi, gắn kết, luôn chia sẻ, tiên phong trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương - đó là những nhận xét của người dân ở nơi anh công tác, đặc biệt là ở lĩnh vực anh phụ trách.

Tiếp xúc và trò chuyện với anh Hà được biết: Nhận thấy cứ tình hình thực tế địa phương, anh đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT đến các chi bộ trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư, bản thân anh đã đi đầu vận động để tuyên truyền đến từng người dân trên địa bàn về ý nghĩa của chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Anh Nguyễn Mạnh Hà trên mọi cương vị luôn chia sẻ, tiên phong trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương

Cùng với đó là các phong trào như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Xây dựng nông thôn mới”;“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Thi đua quyết thắng”; “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”, “Xây dựng chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể vững mạnh”,... đã được anh tham mưu và triển khai mọt cách có hiệu quả và phát động rộng rãi đến các tổ chức đoàn thể từ phường đến khu dân cư.

Anh Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ: Năm 2023, với cương vị là Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc (cũ), tôi luôn tập trung giáo dục, động viên cán bộ ủy ban gương mẫu, đi đầu trong công tác, học tập; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực rèn luyện phẩm chất, thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua do UBND cấp trên phát động. Từ những kết quả đó Đảng bộ và Nhân dân phường Bạch Hạc (cũ) nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đồng thời, để làm tốt phong trào xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, anh Hà cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng một phóng sự; viết 3 tin, bài tuyên truyền về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu. Lắp đặt pano, treo băng zôn tuyên truyền; đặc biệt là phường đầu tiên trên địa bàn tỉnh lắp Camera an ninh 24 mắt trên địa bàn phường Bạch Hạc (cũ). Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu. Tổ chức cho 2406/2406 hộ gia đình cam kết thực hiện tốt quy ước cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Từ khi còn là Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc (cũ) đến sau khi sáp nhập, với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Miếu, trên những cương vị được giao, bản thân tôi thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, được Nhân dân tin yêu, quí mến, anh Hà cho biết thêm.

Bên cạnh đó, anh Hà còn tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt đơn vị “Tập thể lao động xuất sắc”, phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Chỉ đạo Công an phường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân. Qua đó, Công an phường đã đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp UBND với MTTQ và các đoàn thể, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Anh Nguyễn Mạnh Hà (người ngoài cùng bên trái ảnh) vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và Văn minh đô thị

Với những thành tích nổi bật đó, anh Nguyễn Mạnh Hà vinh dự được vào tỉnh Nghệ An dự hội nghị điển hình và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và Văn minh đô thị, góp phần vào thành tích chung của phường nhận Bằng khen và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen và Cờ thi đua của tỉnh Phú Thọ. Anh Hà cũng vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến Phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2020-2025.

Đặc biệt anh Hà là cá nhân điển hình trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” duy nhất của tỉnh Phú Thọ (cũ) đi dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND tại Hà Nọi ngày 17/8.

Từ sự năng động, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào của anh Nguyễn Mạnh Hà. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trên địa bàn luôn nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; đẩy mạnh xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao, từ đó góp phần xây dựng phường Thanh Miếu thành điểm sáng trong mọi phong trào thi đua của tỉnh Phú Thọ.

Đinh Tú